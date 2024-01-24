Владелец несуществующего дома получил налоговый вычет в Карелии

Жителя Олонецкого района подозревают в подлоге.

Сотрудники республиканского Следкома возбудили уголовное дело об использовании заведомо подложного документа.



По версии следствия, олончанин 1985 года рождения, чтобы получить имущественный налоговый вычет, предоставил подложные документы о строительстве дома. В результате злоумышленнику необоснованно выплатили государственные деньги.



Во время расследования назначен ряд судебных экспертиз, в доме подозреваемого провели обыск, решается вопрос о конфискации имущества и об избрании меры пресечения.



Расследование продолжается, рассказали в пресс-службе регионального Следкома.