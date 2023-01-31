Владелец памятника архитектуры Петрозаводска после переезда на новое место обязан его восстановить

В Петрозаводске разобрали двухэтажный деревянный особняк конца XIX века.

Его вывезли на пустырь к устью реки Неглинка, где находится квартал исторической застройки.

«Разработка проектной документации, прохождение необходимых согласований и экспертиз осуществлялись владельцем за собственные средства, — сообщили в управлении по охране объектов культурного наследия Карелии. — Перемещение и восстановление дома также будет осуществляться им за счет собственных средств, согласно требованиям законодательства РФ, в соответствии с которыми собственник объекта культурного наследия несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, обязательства по проведению работ по его сохранению, поддержанию в надлежащем состоянии и недопущению ухудшения его состояния».

Подробнее о судьбе памятника читайте в статье «Дома Захаровых больше нет».