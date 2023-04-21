Владелец перегруженной фуры в Карелии заплатит за дорожные ямы

Пудожский районный суд взыскал с владельца тягача ущерб, причиненный автомобильной дороге.

Упрдор «Кола» обратилось в суд с заявлением к водителю тягача с полуприцепом, чтобы ответчик возместило вред, нанесенный федеральной автодороге на сумму 51,5 тысячи рублей.



В суде установили, что на весовом контроле обнаружилось, что фура перегружена на четвертую, пятую и шестую оси. Был составлен соответствующий акт, хозяин грузовика заплатил штраф в 16 093 рубля 34 копейки.

Ответчик с иском не согласился и пояснил, что груз был неделимый, поэтому уменьшить и переместить нагрузку на оси не было возможности.

Суд проанализировал собранные доказательства и взыскал с владельца тяжеловесного транспорта 51527 рублей 97 копеек в пользу истца. Решение не вступило в законную силу, сообщили в Пудожском районном суде.