Владелец развлекательного центра в Карелии, где пострадал 4-летний ребенок, отделался штрафом
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В Костомукше оштрафован владелец развлекательного центра, где 4-летний ребенок упал со второго этажа и получил травмы, сообщили в прокуратуре Карелии.
Костомукшский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении предпринимателя – владельца развлекательного центра, по вине в котором был травмирован малолетний ребенок.
Установлено, что вине индивидуального предпринимателя в организованном им детском развлекательном центре в ноябре 2018 года при проведении праздничного мероприятия 4-летний ребенок получил телесные повреждения при падении с высоты. Причиной несчастного случая послужило несоответствие эвакуационного выхода здания требованиям пожарных норм и правил, нарушение технического регламента о безопасности зданий и оборудования.
Приговором суда виновному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.
В рамках уголовного дела прокурором города в интересах несовершеннолетнего потерпевшего был предъявлен гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда. По результатам его рассмотрения суд обязал индивидуального предпринимателя выплатить потерпевшему 30 тысяч рублей.
Приговор суда вступил в законную силу.
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