Владелец развлекательного центра в Карелии, где пострадал 4-летний ребенок, отделался штрафом

В Костомукше оштрафован владелец развлекательного центра, где 4-летний ребенок упал со второго этажа и получил травмы, сообщили в прокуратуре Карелии.

Костомукшский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении предпринимателя – владельца развлекательного центра, по вине в котором был травмирован малолетний ребенок.

Установлено, что вине индивидуального предпринимателя в организованном им детском развлекательном центре в ноябре 2018 года при проведении праздничного мероприятия 4-летний ребенок получил телесные повреждения при падении с высоты. Причиной несчастного случая послужило несоответствие эвакуационного выхода здания требованиям пожарных норм и правил, нарушение технического регламента о безопасности зданий и оборудования.



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Приговором суда виновному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

В рамках уголовного дела прокурором города в интересах несовершеннолетнего потерпевшего был предъявлен гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда. По результатам его рассмотрения суд обязал индивидуального предпринимателя выплатить потерпевшему 30 тысяч рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.