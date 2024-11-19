Владелец скандального алкопритона на Кукковке торговал нелегальным пивом

Полицейские проверили заведения после жалоб местных жителей в СМИ.

Полиция проверила 20 ноября скандальное заведение «Белые ночи» на Кукковке после жалоб горожан и публикаций в СМИ. Правоохранители обнаружили в стенах бара 213 бутылок пива без лиценции. Информацию сообщили в телеграм-канале «Полиция Карелии».



В отношении предпринимателя составили протокол об административном правонарушении. В полицию поступило одиннадцать заявлений с октября по ноябрь текущего года на шум и нарушение покоя жителей Кукковки. Полиция проверила всю информацию и виновных привлекут к ответственности. Материалы направлены в Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Карелии.

Ранее мы писали о том, что жители Кукковки пожаловались на шумный алкопритон рядом с жилыми домами.