Владелец участка в Прионежском районе свел сорную растительность после предписания Россельхознадзора

Земля не использовалась по назначению и зарастала древесно-кустарниковой растительностью.

В августе 2024 года Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора провело инспекционный визит к собственнику двух земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в Прионежском районе Карелии.

Как сообщили в республиканском Россельхознадзоре, в ходе мероприятия обнаружили, что земельные участки общей площадью около 3 000 кв. м не используются по назначению и зарастают сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Один из участков был частично захламлен порубочными остатками.

Собственник участка был привлечен к административной ответственности. Ему было выдано предписание устранить нарушение.

В ноябре собственнику участка уведомил управление об исполнении предписания, предоставив необходимые материалы. Участки введены в сельскохозяйственный оборот.