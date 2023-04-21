Владелец земли на берегу Белого моря в Карелии завалил участок битым кирпичом (ФОТО)

Прокуратура подала на собственника в суд, чтобы обязать его в течение месяца прибраться на берегу.

Как на своей странице в соцсети сообщил депутат Заксобрания Карелии Андрей Монастыршин, жители поселка Рабочеостровск обратили внимание на завалы битого кирпича на берегу Белого моря.



Прокуратура выяснила, что этот земельный участок находится в частной собственности и подала иск в Кемский городской суд, чтобы обязать владельца земли прибраться в течение месяца после вступления судебного решения в законную силу.