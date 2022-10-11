Владельца единственного в Карелии электромобиля освободили от уплаты налога

Льготой по транспортному налогу на электромобили, действующей в Карелии, воспользовался пока только один житель республики.

Он владелец единственного зарегистрированного в Карелии электрокара.

Об этом сообщила руководитель Управления ФНС России по Республике Карелия Инны Кравченко на брифинге, посвященном вопросам уплаты имущественных налогов.

Согласно региональному законодательству, владельцы электромобилей в Карелии на три года освобождены от уплаты транспортного налога. В 2021 году в республике был зарегистрирован один электрокар. Его владелец освобожден от уплаты транспортного налога в течение трех лет, пояснили в УФНС.