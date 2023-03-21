Владельцам отечественных автомобилей в Карелии предлагают снизить транспортный налог

Комитет по бюджету и налогам парламента Карелии сегодня рассмотрел законопроект о льготах по транспортному налогу для определенных категорий автовладельцев.

Согласно документу, предлагается, в частности, снизить на 50% размер налога для владельцев транспортных средств отечественного производства.

«Данный законопроект направлен, во-первых, на то, чтобы поддержать отечественного производителя. Во-вторых, повысить привлекательность отечественного транспорта. Полагаю, что это, возможно, увеличит продажи отечественных транспортных средств», — пояснил один из авторов законопроекта Сергей Андруневич.

Также проектом закона предусмотрена 50%-скидка по транспортному налогу на иномарки для ряда льготных категорий граждан, например, пенсионеров и инвалидов.

Парламентский комитет принял решение направить законопроект на заключение главы Карелии.