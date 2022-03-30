Владельцам ретро-автомобилей в Карелии предлагают работу

Туристов, приезжающих в Сортавалу, будут возить на ретро-автобусах и ретро-автомобилях.

Об этом сообщили в городской администрации.

В Сортавале есть частная компания, которая занимается перевозками на ретро-автобусах. Ей требуются водители.

Кроме того, компания готова нанять на работу местных жителей, имеющих в личном пользовании ретро-автомобили.