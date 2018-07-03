Владельцам земель в Карелии посоветовали уточнить границы своих участков

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"Если вовремя обнаружить заболевание, справиться с ним будет быстрее и дешевле, чего не скажешь о запущенных патологиях, когда к врачу пациент приходит уже с серьезными симптомами" – об этом неоспоримом факте говорят все, кто так или иначе связан с медициной.