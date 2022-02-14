Владельцев брошенных авто обяжут убирать их с мест общего пользования Петрозаводска

Соответствующие изменения администрация города предлагает внести в правила благоустройства, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На заседании Петросовета 25 февраля депутаты рассмотрят изменения в правила благоустройства, которые внес глава города Владимир Любарский. Они направлены на то, чтобы очистить Петрозаводск от брошенных и разобранных автомобилей, которые представляют опасность, вызывая интерес у детей, подростков, а также лиц, ведущих асоциальный образ жизни.

Предлагаемые изменения разработало городское Управление жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства. Они дополнят соответствующие правила понятиями «брошенный» и «разукомплектованный» автомобиль и, что важно, запретят хранить подобный транспорт на территориях общего пользования и земельных участках, на которых расположены многоквартирные дома. Кроме того, внесенные изменения позволят вести учет брошенных автомобилей и организовать дальнейшую работу по освобождению от них территории города.

К категории разукомплектованных предлагается относить автомобили, у которых отсутствуют одна или несколько кузовных деталей (капот, дверь, запор горловин цистерн и т.д.), одно или несколько стекол, колеса, внешние световые приборы, шины, а также сгоревшие машины. Брошенным транспортом предложено считать автомобили, которые не имеют собственника, собственник которого неизвестен, либо он отказался от права собственности на данное ТС.

Как рассказал начальник Управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства, главный муниципальный инспектор Игорь Сергеев, изменения в правила благоустройства начали разрабатывать после многочисленных обращений граждан с жалобами на брошенные машины. Их единогласно одобрили члены рабочей группы, в которую вошли эксперты администрации, а также депутаты Петросовета. В декабре предлагаемые изменения поддержали горожане на публичных слушаниях.

Игорь Сергеев отметил, что, если внесенные изменения примет депутатский корпус, сотрудники Администрации начнут вести реестр брошенных автомобилей, смогут инициировать поиск владельцев и уведомлять их о необходимости соблюдать правила благоустройства. А если это не возымеет эффекта, они будут обращаться в суд. Также через суд администрация сможет признавать имущество бесхозяйным и утилизировать его за свой счет.

Главный муниципальный инспектор добавил, что порядок выявления и утилизации разукомплектованных и брошенных ТС сейчас находится в стадии разработки.