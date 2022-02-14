890x80
Реклама
Ипотека: успеть за 4,7%, пока остальные берут за 10,3%
14.02.2022 17:06
Продолжится ли рост цен на недвижимость?
11.02.2022 17:01
Реконструкция инфраструктуры для реновации Октябрьского района Петрозаводска начнется в 2022 году 7
Сегодня 11:51

Владельцев брошенных авто обяжут убирать их с мест общего пользования Петрозаводска

Новости. Общество
18:40, 15 Февраля 2022
фото: © Госкомитет Карелии по жилищному надзору

Новости партнеров

Соответствующие изменения администрация города предлагает внести в правила благоустройства, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На заседании Петросовета 25 февраля депутаты рассмотрят изменения в правила благоустройства, которые внес глава города Владимир Любарский. Они направлены на то, чтобы очистить Петрозаводск от брошенных и разобранных автомобилей, которые представляют опасность, вызывая интерес у детей, подростков, а также лиц, ведущих асоциальный образ жизни.

Предлагаемые изменения разработало городское Управление жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства. Они дополнят соответствующие правила понятиями «брошенный» и «разукомплектованный» автомобиль и, что важно, запретят хранить подобный транспорт на территориях общего пользования и земельных участках, на которых расположены многоквартирные дома. Кроме того, внесенные изменения позволят вести учет брошенных автомобилей и организовать дальнейшую работу по освобождению от них территории города.

К категории разукомплектованных предлагается относить автомобили, у которых отсутствуют одна или несколько кузовных деталей (капот, дверь, запор горловин цистерн и т.д.), одно или несколько стекол, колеса, внешние световые приборы, шины, а также сгоревшие машины. Брошенным транспортом предложено считать автомобили, которые не имеют собственника, собственник которого неизвестен, либо он отказался от права собственности на данное ТС.

Как рассказал начальник Управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства, главный муниципальный инспектор Игорь Сергеев, изменения в правила благоустройства начали разрабатывать после многочисленных обращений граждан с жалобами на брошенные машины. Их единогласно одобрили члены рабочей группы, в которую вошли эксперты администрации, а также депутаты Петросовета. В декабре предлагаемые изменения поддержали горожане на публичных слушаниях.

Игорь Сергеев отметил, что, если внесенные изменения примет депутатский корпус, сотрудники Администрации начнут вести реестр брошенных автомобилей, смогут инициировать поиск владельцев и уведомлять их о необходимости соблюдать правила благоустройства. А если это не возымеет эффекта, они будут обращаться в суд. Также через суд администрация сможет признавать имущество бесхозяйным и утилизировать его за свой счет.

Главный муниципальный инспектор добавил, что порядок выявления и утилизации разукомплектованных и брошенных ТС сейчас находится в стадии разработки.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гражданин
2022-02-15 20:12:38
Управление жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства ?
Ух ты - есть еще и такое ?
А чаго они контролируют в области жилищного контроля ?
Дайте мне ответ !!!!!!
Благоустройство - ааааа вывески и урны - точно точно.
Большой вклад в обустройство города.
А чаго весь город в рекламе и торговцах.
А вот с оценкой брошенного автомобиля у вас будут проблемы.
Вы написать и ПРИДУМАТЬ можете что угодно.
Берить за основу исходники ГИБДД - неисправное т.с.
mobikk
2022-02-15 20:01:32
Какое-нить чучело вырывает дверь у вашего автомобиля - и всё, пока Вы в Сочи или на Мальдивах - хана вашему авто))
Изя
2022-02-15 20:32:51
mobikk, а и не хрен на навороченных авто и ездить ))) :)
Teaтральный критик
2022-02-15 19:23:37
А в подоплеке то все мысли о том куда припарковать свою кредитную кастрюлю
кир
2022-02-15 19:03:17
Десятки лет, что делали, бестолочи?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.02.2022, 07:25
Администрация Петрозаводска намерена отказать в разрешении на строительство 26-этажного небоскреба на месте магазина «Шанс»
13.02.2022, 09:01
Крупнейшая торговая сеть завлекает жителей Петрозаводска на вакансии «добрым прищуром глаз»
11.02.2022, 19:42
Известный предприниматель Карелии Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз
10.02.2022, 14:32
Власти Петрозаводска не могут запретить строительство небоскреба на набережной Варкауса
08.02.2022, 15:12
Неизвестный предложил мэру Петрозаводска более миллиона долларов за «подтвержденную жертву»
08.02.2022, 12:59
Видео свадьбы из Петрозаводска набрало почти 2 миллиона просмотров в TikTok

Аналитика

Сегодня 15:07
Политкухня
«Есть люди, которые во всём видят руку администрации президента» 2
Партия «Новые люди»: спойлер «Единой России» или реальная альтернатива на оппозиционном поле? — задали острые вопросы депутату Госдумы Георгию Арапову.
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут!
14.02.2022 17:59
Партийная конкуренция зависит от географии 2
14.02.2022 15:52
Пиво — не коронавирус. Когда объявят локдаун для «наливаек»? 1
14.02.2022 11:22
«Канализацией пользуются как мусоропроводом»
11.02.2022 12:08
Вся аналитика

Чтиво

11.02.2022 19:13
Частная жизнь
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой» 7
Известный карельский предприниматель Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз.
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 3
10.02.2022 15:14
Лучшая сотня «Петровича» 2
07.02.2022 17:00
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»