Владельцев истекших удостоверений на право управления маломерным судном обязали сдавать экзамен

С 1 сентября 2025 года владельцы маломерных судов, чьи права истекли, будут вынуждены сдавать теоретический экзамен, чтобы снова получить удостоверение.
С 01 сентября 2025 года в соответствии с приказом МЧС России от 10.07.2025 № 603 «Об утверждении порядка восстановления права управления маломерным судном, подлежащим государственной регистрации в реестре маломерных судов, после утраты оснований для прекращения такого права», замена удостоверения с истекшим сроком действия осуществляется с обязательной сдачей теоретического экзамена. Об этом напоминает ГИМС Костомукши. До истечения срока действия удостоверения замена осуществляется без сдачи теоретического экзамена.
Таким образом, чтобы избежать сдачи экзамена обладателям удостоверений на право управления маломерными судами стоит позаботиться об их замене заранее, пока права еще действуют.
На севере Карелии закрылась навигация для маломерных судов.