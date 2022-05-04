Владельцев контейнеров в Петрозаводске призывают убрать конструкции

Контейнеры на улице Белорусской должны исчезнуть до 19 мая.
Администрация Петрозаводска призывает владельцев контейнеров, расположенных в районе дома № 1 по улице Белорусской, убрать незаконно возведенные конструкции.
Освободить незаконно занятые участки необходимо самостоятельно до 19 мая.
Ранее власти Петрозаводска предупредили о демонтаже почти 30 незаконных гаражей в Октябрьском районе.
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