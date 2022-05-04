890x80
Реклама
Как правильно распределить семейный бюджет в непростые времена
Сегодня 00:01
Новый вид сарафанного радио. Что это?
04.05.2022 11:05
Объявлены победители конкурса «Экспортёр года» Карелии по итогам 2021 года
25.04.2022 15:19
Приставы обновили список арестованных и выставленных на торги автомобилей в Карелии
04.05.2022 14:33

Владельцев контейнеров в Петрозаводске призывают убрать конструкции

Новости. Общество
10:04, 05 Мая 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

Новости партнеров

Контейнеры на улице Белорусской должны исчезнуть до 19 мая.

Администрация Петрозаводска призывает владельцев контейнеров, расположенных в районе дома № 1 по улице Белорусской, убрать незаконно возведенные конструкции.

Освободить незаконно занятые участки необходимо самостоятельно до 19 мая.

Ранее власти Петрозаводска предупредили о демонтаже почти 30 незаконных гаражей в Октябрьском районе.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.05.2022, 16:27
«Приезжает водитель к поставщику в Финляндии. Ему отвечают, нет, мы грузить не будем»
29.04.2022, 18:07
Самый богатый депутат Заксобрания Карелии заработал за год более 200 млн рублей
03.05.2022, 08:48
Сергей Маковецкий в Петрозаводске: «Не помню, когда ещё на премьерах так принимали спектакли, как сегодня»
03.05.2022, 15:00
«У меня не осталось ничего в России»: Олег Тиньков попрощался со своим банком и заявил, что «забирает из страны» бренд Tinkoff
01.05.2022, 13:47
Спикер Петросовета в шоке: две женщины ночью «глумились над чувствами жителей Петрозаводска» (ВИДЕО)
29.04.2022, 15:17
Лососинское шоссе в Петрозаводске расширят и сделают длиннее

Аналитика

04.05.2022 14:26
Обществоведение
«Дискомфортная городская среда»
Зачем в Петрозаводске ради возведения детского сада на Старой Кукковке вырубили участок леса площадью с футбольный стадион.
«Рискуют от безысходности»: как санкции ударили по грузоперевозкам в Карелии
29.04.2022 16:54
Национальная библиотека Карелии «протекла» и требует очередных миллионов
28.04.2022 17:09
Карелфорум 2022 — такого в Петрозаводске ещё не было!
28.04.2022 11:23
«Это наш шанс»
27.04.2022 14:28
Вся аналитика

Чтиво

29.04.2022 13:51
Уроки выживания
Что делать при отмене туров
Есть несколько способов вернуть деньги, уплаченные за отмененные заграничные туры — рассказываем в «Уроках выживания».
«Мои работы тонированы в кофе и отбелены в соде»
21.04.2022 15:47
На шоппинг в Беларусь
20.04.2022 15:22
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске почтили память погибших участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
26.04.2022 13:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.