Владельцу аварийного жилья в Петрозаводске пересчитали плату за электричество после жалобы в Госкомитет

Горожанину сделали перерасчет и вернули 24 тысячи рублей.

Петрозаводчанин обратился в Госкомитет с просьбой о помощи. Его дом на улице Кирова имеет статус аварийного. Управляющая компания начисляла ему плату с учетом показаний индивидуального прибора учета электроэнергии, а не по нормативу потребления коммунального ресурса. Жилищные инспекторы провели проверку и потребовали с управляющей компании сделать перерасчет.

В результате ресурсоснабжающая организация «Энергокомфорт«Карелия» выполнила перерасчет за электроэнергию за период с ноября 2021 года по сентябрь 2024 года в пределах срока исковой давности, исходя из нормативов потребления коммунального ресурса.



Сумма перерасчета платы, начисленной за индивидуальное потребление электроэнергии, составила 24 тысячи 37 рублей. С октября 2024 года организация производит расчет платы в соответствии с утвержденными нормативами потребления коммунального ресурса.







