Владельцы автохлама в Петрозаводске стали сами убирать его с улиц под угрозой конфискации

Начатая властями Петрозаводска кампания по утилизации брошенных на улицах автомобилей напугала их владельцев.

Это следует из результатов первых заседаний комиссии, которая признает машины брошенными и разукомплектованными. В состав комиссии входят чиновники мэрии и депутаты Петросовета.

На заседании в конце декабря было выявлено 40 таких автомобилей. Из них 36 владельцы убрали самостоятельно. По четырем единицам автохлама материалы направлены в суд. После этого машины изымут и отправят на утилизацию.

На второй комиссии в январе брошенными и разукомплектованными были признаны еще 26 транспортных средств. В отношении этих «железных коней» меры пока не приняты, так как предусмотренный срок для добровольной уборки (30 календарных дней) еще не истек.



«Разукомплектованным считается транспортное средство, у которого отсутствуют одна или несколько кузовных деталей, предусмотренных конструкцией (капот, дверь, замок двери кузова или кабины, запор горловин цистерн, пробки топливного бака), одно или несколько стекол, внешние световые приборы, колеса, шины. Сюда же относятся и сгоревшие автомобили. Брошенным определяют транспортное средство, которое не имеет собственника. Владелец либо неизвестен, либо отказался от права собственности», — пояснили в Петросовете.