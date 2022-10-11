Владельцы маршруток в Петрозаводске собираются поднять цены на проезд

Стоимость проезда в маршрутных автобусах Петрозаводска планируется с 1 января увеличить до 48-50 рублей.

Сообщение об этом появилось на странице «Маршрутка Птз» Вконтакте, созданной автоперевозчиками.

«В связи с ростом цен на топливо, увеличением расходов на эксплуатацию парка транспортные компании информируют, что с 01 января 2023 г. планируется изменение стоимости проезда в обслуживаемых муниципальных маршрутах… Новая стоимость проезда составит от 48 до 50 рублей, в зависимости от маршрута», — сказано в сообщении.

Уведомления об изменении стоимости будут направлены в администрацию Петрозаводска.