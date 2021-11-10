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Владельцы несанкционированных гаражей в Петрозаводске компенсируют ликвидацию построек

Новости. Общество
15:07, 10 Ноября 2021
фото: © Анастасия Осипова

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В администрации города объяснили порядок ликвидации несанкционированных построек в Петрозаводске.

Как разъяснили на сайте мэрии Петрозаводска, при поступлении обращений о подобных постройках специалисты выезжают на место и фиксируют расположение объекта, после чего проверяется принадлежность участка и законность установки конструкций. Если постройки незаконны — составляется акт, и к поиску владельца подключается МВД.

Если хозяин постройки найден, он получает письмо с требованием самостоятельно освободить участок. Если владельца обнаружить не удалось, требование размещают непосредственно на самой конструкции, а также в официальных публикациях мэрии. Хозяин гаража или иной постройки может выйти на связь с сотрудниками администрации по телефонам: 71-35-39, 71-34-81 и 71-35-38. Вывезти конструкцию владельцу необходимо в течение двух недель с момента получения или размещения требования.

В случае, если постройка не была демонтирована самостоятельно, ее ликвидируют за счёт муниципального бюджета. Владельца о сроках ликвидации уведомляют либо письмом, либо размещением документа на самой конструкции и публикациями на ресурсах администрации. После вскрытия постройки проводится опись и фотофиксация всего её содержимого, а также оценка имущества нанятым специалистом.

Обнаруженные вещи хранятся подрядчиком, выполняющим демонтаж, в течение месяца. Чтобы забрать их, владельцу необходимо обратиться в мэрию по указанным выше телефонам. Далее необходимо написать заявление на возврат, а также возместить расходы на демонтаж, размещение уведомления в СМИ и оценку имущества. Если внутри обнаружено транспортное средство, владельца ищут совместно с ГИБДДП.

С постановлением № 1417 от 25.04.2011 г. «Об утверждении Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на территории Петрозаводского городского округа» можно ознакомиться на сайте администрации Петрозаводска.

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