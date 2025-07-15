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Владимир Якушев: «Единая Россия» уделит особое внимание детям участников СВО в акции «Собери ребенка в школу»

Новости. Общество
16:12, 17 Июля 2025
фото: © «Единая Россия»

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Помочь ребятам подготовиться к учебе может любой желающий

Российские школьники получат наборы для учебы и творчества, форму, канцтовары, рюкзаки и другие необходимые вещи. По всей стране стартовала традиционная акция «Единой России» «Собери ребенка в школу».

Заявки можно подать до 1 сентября на сайте партии или в общественных приемных ЕР. На поддержку могут рассчитывать дети с ограниченными возможностями здоровья, ребята из многодетных и малообеспеченных семей, дети участников СВО и жители новых субъектов РФ. Сбор вещей будет организован на базе партии во всех регионах.

— Помощь в подготовке к началу нового учебного года для многодетных и малообеспеченных семей, семей в трудной жизненной ситуации не бывает лишней. Только в прошлом году при активном участии наших депутатов, предпринимателей и жителей регионов поддержку в подготовке ко Дню знаний получили порядка 287 тысяч школьников по всей стране. Особое внимание в ходе акции уделим детям участников СВО и детям в новых регионах, — рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

За время проведения акции поддержку получили уже сотни тысяч ребят. В Карелии в 2024 году участие в проекте приняли региональное отделение ЕР и «Молодая Гвардия Единой России», а общее число заявок составило более 200. В числе тех, кто обратился за помощью, были семьи участников специальной военной операции.

— Среди подарочных комплектов акции были как подарочные сертификаты на приобретение конкретных товаров канцелярии, так и школьные рюкзаки, а также кейсы с принадлежностями внутри, — добавил руководитель регионального исполнительного комитета карельского отделения ЕР Александр Чернышев.

Партия последовательно работает над тем, чтобы обеспечить комфортные условия всем участникам образовательного процесса. Так, перед началом нового учебного года в РФ проводится проверка готовности школ. В «Родительской приемке» принимают участие около 15-16 тысяч человек.

— Вместе с ними мы оценим качество проведенных строительных и ремонтных работ, состояние столовых, школьных территорий и спортплощадок. Наши депутаты также встретятся с родительскими комитетами и учителями, чтобы оказать школам помощь в подготовке к новому учебному году, — рассказала координатор партпроекта «Новая школа», заместитель руководителя ЕР в Госдуме Алена Аршинова.

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