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Владимир Кванин: «Не ожидал, что Новиков совершит такую глупость»

Новости. Общество
11:49, 24 Января 2022
фото: Владимир Кванин, Иван Новиков / Столица на Онего

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Генеральный директор ООО «МЦЕ Инвест Рус» Владимир Кванин в эксклюзивном интервью прокомментировал арест за дачу взятки своего подчиненного, руководителя ООО «Карельский экологический оператор» Ивана Новикова.

В Петрозаводске 27 декабря задержали генерального директора ООО «Карельский экологический оператор» (бывшее ООО «Автоспецтранс») Ивана Новикова. Через день судья Олег Грабчук арестовал его до 26 февраля. 

Напомним, что Новиков обвиняется в даче взятки в крупном размере – 200 тысяч рублей, сотруднику ЕИРЦ (Единого информационно-расчетного центра) РК, совершенной группой лиц по предварительному сговору, и в незаконном получении сведений, представляющих коммерческую тайну. Аналогичное обвинение предъявлено и выступившему в роли посредника подчиненному Новикова – работнику ООО «Карельский экологический оператор». Получатель денег – сотрудник ЕИРЦ, проходит по делу свидетелем.

С учетом большого общественного резонанса уголовного дела Ивана Новикова, мы решили побеседовать с одним из его непосредственных руководителей, генеральным директором ООО «МЦЕ Инвест Рус», 50-летним Владимиром Кваниным.

Для справки: в начале 2021 года ООО «МЦЕ Инвест Рус» - дочерняя фирма компании из Чешской республики «МЦЕ Инвест Интернешнл» - купило 51,06 % доли подконтрольного правительству Карелии ООО «Автоспецтранс» - нынешнего КЭО. Остальные 48,94 % доли принадлежат АО «Корпорация развития Республики Карелия».

В разговоре с журналистом Владимир Кванин заявил, что решение о покупке базы данных у ЕИРЦ – «инициатива самого Новикова». Но ведь ему, Кванину, наверняка было что-то известно о задумке Новикова, на которого он, кстати, предоставил следствию положительную характеристику, назвав его грамотным специалистом и руководителем.

И не он ли, Кванин, подтолкнул Новикова к приобретению базы расчетного центра? - спросили мы Владимира Владимировича.

- Да, мне было известно о переговорах по базе данных, - признал гендиректор ООО «МЦЕ Инвест Рус». – Но методы, которыми хотел воспользоваться Новиков для ее получения в расчетном центре, мне были неизвестны. В противном случае, я был бы категорически против решения этого вопроса с помощью взятки. Произошедшее стало для меня шоком. Я не ожидал, что Новиков совершит такую глупость.

Что еще сказал Кванин по поводу резонансного уголовного дела, читайте в статье Светланы Лысенко «Провокация или глупость?».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2022-01-24 12:56:08
Все так говорят , когда сами такие )))
Generalus87
2022-01-24 12:38:32
А прокуратура не хочет проверить, каким образом поляки выкупили Карельского рег. оператора
Leopol'd
2022-01-24 12:54:28
Generalus87, думаете Кванин исконно польская фамилия? Не чешская?
кир
2022-01-24 12:24:54
В метро (условно) продают базы данных. Почему вашим родственникам, знакомым в возрасте названивают с московских номеров? Майор полиции просит помочь или обезопасить ваши деньги хотят. Подлость человека не имеет границ. :)
Leopol'd
2022-01-24 12:56:27
кир, базы телефонов сбербанка сливает сам сбербанк. И это уже никого не удивляет.
карел
2022-01-24 12:24:39
Сам то лучше что ли ? Или типа не знал чего то ?
Горожанин
2022-01-24 12:16:51
Чехам практически запродали предприятие ...зачем?
Гость
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Провокация или глупость? 5
Генеральный директор ООО «МЦЕ Инвест Рус» Владимир Кванин в эксклюзивном интервью прокомментировал арест за дачу взятки своего подчиненного, руководителя ООО «Карельский экологический оператор» Ивана Новикова.
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