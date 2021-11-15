890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Стало известно, кто займет место уволившегося замглавы Петрозаводска 51
15.12.2021 16:57
Грузовик перевернулся ночью на трассе в Карелии (ФОТО) 1
15.12.2021 14:27
Центр поморской культуры в музей, а поморский хор – в дом культуры
15.12.2021 17:49
Глава Карелии объяснил, почему в регионе смягчаются коронавирусные ограничения 11
15.12.2021 13:14

Владимир Лабинов рассказал, почему спокойно спит и не отказывается от своих решений (ВИДЕО)

Новости. Общество
09:00, 16 Декабря 2021
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Новости партнеров

Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов стал гостем рубрики «Кофе со сливками».

Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов в последнее время стал главной медиа-персоной в нашей республике. Негативное внимание к нему было приковано сначала из-за конфликта в деревне Ватнаволок, где форелеводы столкнулись с местными жителями, а потом из-за «молочного скандала», когда Минсельхоз выступил инициатором повышения отпускной цены на сырое молоко для карельских переработчиков.

Были и другие громкие истории, в центре которых оказался министр, поэтому «Столица на Онего» решила дать возможность высказаться самому Владимиру Лабинову.

На вопрос, как лично он переживает повышенное внимание к своей персоне и как реагирует на происходящее, Лабинов вполне откровенно ответил, что выработал иммунитет к негативным публикациям, поэтому ночами спокойно спит:  

- В силу моей предыдущей должности я уже давно являюсь публичным человеком, и в какой-то степени у меня уже есть иммунитет к негативным публикациям. На фоне скандала таких публикаций было достаточно много. Сказать, что они меня совершенно не задевают, было бы нечестно.

Конечно, я, как живой человек на это реагирую. И, конечно, когда я читаю откровенную ложь или полуправду (что еще хуже, потому что полуправда вводит в заблуждение), я такие вещи не приветствую, они мне не нравятся. Но нельзя сказать, что я из-за этого не сплю. Или что это как-то корректирует мое управленческое поведение. Ни в коей мере. Я спокойно сплю. Я от своих управленческих решений не отказываюсь. Публикациями повлиять на меня в сторону изменения графиков поставок – не получится.

Подробнее читайте в материале Натальи Захарчук «От своих решений не отказываюсь».

Кстати, впервые в истории рубрики «Кофе со сливками» мы записали видеоверсию интервью, выбрав самые интересные моменты беседы.  

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Gen Mag
2021-12-16 10:13:38
За этот период в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по оперативным расчётам, производство cкота и птицы на убой в живом весе снизилось на 16,7%, производство молока — на 6%, яиц — на 12,4% по сравнению с январём-апрелем 2020 года.

По состоянию на 1 мая поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 12,3%, в том числе поголовье коров — на 8,7%. Что изменилось с тех пор ?
кир2
2021-12-16 10:16:22
Gen Mag, сам Лабинов при этом не пострадал ?
Gen Mag
2021-12-16 10:21:29
кир2, это голая статистика Карелстата за 2 квартаоа, к сожалению новых данных, у меня нет. Но выдающиеся успехи налицо.
кир2
2021-12-16 10:12:24
Спит спокойно . потому что спят правохраниельные и следственные органы .
Leopol'd
2021-12-16 10:08:55
Сказал бы проще... Сверху одобрено, должностью не рисковал, а на экономику РК и судьбу работяг и кошельков жителей, глубоко плевать.
Жаль
2021-12-16 09:13:59
Я здесь турист...
И этим всё сказано.
кир
2021-12-16 09:06:38
Сразу видно, профессионал своего дела, - сказал знающий кот.
кир
2021-12-16 10:06:29
кир, двойник со справкой.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.12.2021, 07:15
Планируется серийное производство внедорожника «Карелия» на базе «Нивы»
14.12.2021, 18:09
Водитель на кроссовере въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске (СТРАШНОЕ ВИДЕО)
13.12.2021, 12:38
Умер подполковник УФСИН Карелии Денис Захаров
12.12.2021, 15:27
Зарплату более 200 тыс. рублей в Петрозаводске предлагают не только начальникам
15.12.2021, 16:57
Стало известно, кто займет место уволившегося замглавы Петрозаводска
09.12.2021, 14:20
Как карельские депутаты обсуждали федеральный законопроект о QR-кодах

Аналитика

15.12.2021 17:49
Обществоведение
Центр поморской культуры в музей, а поморский хор – в дом культуры
В парламенте Карелии спокойны за судьбу беломорских петроглифов и поморской культуры.
«Живое общение – это синоним клиентоориентированности»
15.12.2021 12:50
«Зеленую тропу» хотят залить асфальтобетоном 24
14.12.2021 15:09
«Помогать и погонять» 3
14.12.2021 14:55
Помнить о войне, чтобы был мир 
14.12.2021 13:22
Вся аналитика

Чтиво

15.12.2021 14:38
Кофе со сливками
«От своих решений не отказываюсь» 10
Гостем рубрики «Кофе со сливками» стал министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов.
Зима как «катастрофа» 21
07.12.2021 14:42
Офтальмологический центр Карелии осиротел 1
06.12.2021 10:59
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»