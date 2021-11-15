Владимир Лабинов рассказал, почему спокойно спит и не отказывается от своих решений (ВИДЕО)

Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов стал гостем рубрики «Кофе со сливками».

Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов в последнее время стал главной медиа-персоной в нашей республике. Негативное внимание к нему было приковано сначала из-за конфликта в деревне Ватнаволок, где форелеводы столкнулись с местными жителями, а потом из-за «молочного скандала», когда Минсельхоз выступил инициатором повышения отпускной цены на сырое молоко для карельских переработчиков.

Были и другие громкие истории, в центре которых оказался министр, поэтому «Столица на Онего» решила дать возможность высказаться самому Владимиру Лабинову.

На вопрос, как лично он переживает повышенное внимание к своей персоне и как реагирует на происходящее, Лабинов вполне откровенно ответил, что выработал иммунитет к негативным публикациям, поэтому ночами спокойно спит:

- В силу моей предыдущей должности я уже давно являюсь публичным человеком, и в какой-то степени у меня уже есть иммунитет к негативным публикациям. На фоне скандала таких публикаций было достаточно много. Сказать, что они меня совершенно не задевают, было бы нечестно.

Конечно, я, как живой человек на это реагирую. И, конечно, когда я читаю откровенную ложь или полуправду (что еще хуже, потому что полуправда вводит в заблуждение), я такие вещи не приветствую, они мне не нравятся. Но нельзя сказать, что я из-за этого не сплю. Или что это как-то корректирует мое управленческое поведение. Ни в коей мере. Я спокойно сплю. Я от своих управленческих решений не отказываюсь. Публикациями повлиять на меня в сторону изменения графиков поставок – не получится.

Подробнее читайте в материале Натальи Захарчук «От своих решений не отказываюсь».

Кстати, впервые в истории рубрики «Кофе со сливками» мы записали видеоверсию интервью, выбрав самые интересные моменты беседы.