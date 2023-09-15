Владимир Любарский: «Я, говорит, книгу пишу, после победы опубликую»

Экс-глава Петрозаводска рассказал о встрече с коллегой, который бывал в Карелии.

Бывший мэр Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о неожиданной встрече на фронте.

«Пару дней назад обратил внимание — по соседству кто-то окапывается, причем так грамотно, основательно. Хозяина на месте не было, ладно, думаю — увидимся еще. Сегодня гляжу — и окоп уже готов, и хозяин на месте. Пошел знакомиться. Оказался, считай, земляк — питерский мужик, моих лет, а то и постарше. С 2014 года воюет, сначала в ополчении, теперь вот по контракту», — написал Владимир Любарский.

По словам экс-мэра, новый знакомый, оказавшийся пенсионером МВД, провел ему экскурсию по своей «квартире», показав, как укрепился от кассет. А когда бывший градоначальник принес ему гостинцы — морошку — выяснилось, что сосед бывал в Карелии и Петрозаводске.

«И, да — я, говорит, книгу пишу, после победы опубликую. Пошел я было к себе, догоняет — протягивает листок — прочитай говорит, скажешь потом как. Обязательно, говорю. Прочту и скажу», — написал Любарский.

Рассказ называется «Солдат и ночь». Владимир Любарский пообещал опубликовать его на своей странице, если разрешит автор.