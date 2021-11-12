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Владимир Любарский: «Мне хотелось бы, чтобы горожане понимали меня как человека, а не просто как чиновника» (ВИДЕО)

Новости. Политика
09:30, 29 Декабря 2021
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

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Мэр Петрозаводска Владимир Любарский в откровенном интервью «Столице на Онего» рассказал, почему так много сообщает подписчикам о своей личной жизни.

В канун Нового года мы встретились с главой Петрозаводска Владимиром Любарским. Поговорили об основных городских проблемах и путях их решения, о политике, здоровье, семье и, конечно, не могли не спросить, почему он так много рассказывает подписчикам о своей личной жизни.

 - Вы очень активны в социальных сетях, может быть поэтому история с ДТП и сломанной ногой получила такую известность. Как Вы считаете, нет ли перебора в том, что Вы слишком много рассказываете подписчикам о своей личной жизни?

 - Ну это вопрос риторический! Во-первых, это личная страница, но поскольку подавляющую часть моей личной жизни занимает работа, то, в основном, о работе и приходится рассказывать. Тем не менее, жизнь состоит не только из работы.

Я стараюсь быть естественным: захотелось написать, какую книгу сегодня прочитал, какой фильм посмотрел, - напишу.

Мне хотелось бы, чтобы горожане понимали меня как человека, а не просто как чиновника или как набор неких функциональных обязанностей. Поэтому я рассказываю о том, что мне интересно, и о том, что, на мой взгляд, может быть интересно горожанам.

Яркий пример - наши совместные со Станиславом Гайдуком загадки на тему истории Петрозаводска. Кстати, я не пишу их в рабочее время, да и загадываем мы их после 18 часов.  

- Вы раньше никогда не рассказывали, что это Станислав Гайдук Вам помогает. А кто больше участвует?

- Я никогда этого и не скрывал. У нас просто тандем творческий сложился. Есть такой интересный человек - краевед, учитель истории Станислав Гайдук, с которым мы нашли общий язык. Мы иногда ходим по городу, я с интересом слушаю его рассказы. Надеюсь мы все-таки найдём реальную могилу Чарльза Гаскойна.

Полную версию интервью читайте здесь.

Самые интересные моменты мы собрали в видеоверсию.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Бриг
2021-12-29 10:13:26
Умом — Россию ( чинушу ) не понять,
Аршином общим не измерить.
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.

1866 г. Тютчев
Вася
2021-12-29 10:09:08
Попробуй выживи в таком жестоком мире, где на каждом шагу тебя поджидает опасность и стоит лишь чуть-чуть расслабиться, как немедленно окажешься съеденным.
drug
2021-12-29 10:08:47
Понимаю мэра как человека.
Учитель истории человек интересный для детей, но не однозначная личность.
И какую могилу вы ищите, в 2020 году везде писали, что данный учитель истории "краевед" лично нашел место захоронения Чарльза Гаскойна ?
Поторопился, рассказал и снова ошибся ?
Нет же информации, что было перезахоронение.
Гость
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