Владимир Любарский: «Мне хотелось бы, чтобы горожане понимали меня как человека, а не просто как чиновника» (ВИДЕО)

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский в откровенном интервью «Столице на Онего» рассказал, почему так много сообщает подписчикам о своей личной жизни.

В канун Нового года мы встретились с главой Петрозаводска Владимиром Любарским. Поговорили об основных городских проблемах и путях их решения, о политике, здоровье, семье и, конечно, не могли не спросить, почему он так много рассказывает подписчикам о своей личной жизни.

- Вы очень активны в социальных сетях, может быть поэтому история с ДТП и сломанной ногой получила такую известность. Как Вы считаете, нет ли перебора в том, что Вы слишком много рассказываете подписчикам о своей личной жизни?

- Ну это вопрос риторический! Во-первых, это личная страница, но поскольку подавляющую часть моей личной жизни занимает работа, то, в основном, о работе и приходится рассказывать. Тем не менее, жизнь состоит не только из работы.

Я стараюсь быть естественным: захотелось написать, какую книгу сегодня прочитал, какой фильм посмотрел, - напишу.

Мне хотелось бы, чтобы горожане понимали меня как человека, а не просто как чиновника или как набор неких функциональных обязанностей. Поэтому я рассказываю о том, что мне интересно, и о том, что, на мой взгляд, может быть интересно горожанам.

Яркий пример - наши совместные со Станиславом Гайдуком загадки на тему истории Петрозаводска. Кстати, я не пишу их в рабочее время, да и загадываем мы их после 18 часов.

- Вы раньше никогда не рассказывали, что это Станислав Гайдук Вам помогает. А кто больше участвует?

- Я никогда этого и не скрывал. У нас просто тандем творческий сложился. Есть такой интересный человек - краевед, учитель истории Станислав Гайдук, с которым мы нашли общий язык. Мы иногда ходим по городу, я с интересом слушаю его рассказы. Надеюсь мы все-таки найдём реальную могилу Чарльза Гаскойна.

Полную версию интервью читайте здесь.

Самые интересные моменты мы собрали в видеоверсию.