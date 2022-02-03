890x80
Реклама
В Карелии экс-госслужащий выслушал обвинение в незаконном получении повышенной пенсии 4
03.02.2022 15:40
Разработан проект строительства еще одного торгового комплекса в Петрозаводске 6
03.02.2022 15:52
Сильные морозы идут в Карелию 1
03.02.2022 17:17

Владимир Любарский: «Нам придется сохранить ночной режим работы подрядчиков»

Новости. Общество
08:05, 04 Февраля 2022
фото: Столица на Онего

Новости партнеров

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, почему снег в городе нельзя убирать исключительно в дневное время.

«Вы знаете, что снежная и холодная зима обострила вопрос с уборкой и вывозом снега, - поделился Владимир Любарский. - Мы получаем немало справедливых нареканий на этот счет. Поскольку «Техрент» не сумел оправдать возложенных на него ожиданий, администрация привлекла к уборке города еще шесть дополнительных подрядчиков.

Но, читая обращения в личке, понимаешь, что даже эта важная для города работа – в среднем за ночь подрядчики осуществляют около 350 рейсов и вывозят более трех тысяч тонн снега – может становиться причиной недовольства горожан - шум техники мешает и взрослым, и детям. А утром всех ждет школа, детский сад или работа.

В итоге, я получаю просьбы осуществлять уборку города и вывоз снега исключительно в дневное время.

Нужно ли объяснять, к каким заторам на дорогах приведет подобная практика. Понятно, что согласится с подобными требованиями, значит серьезно снизить темп работ.

Тем более большинство горожан все же поддерживает наши усилия, о чем я также получаю немало сообщений.

Поймите меня правильно, я знаю, что успокаиваться нам рано – зима еще не закончилась. У нас еще много работы и сделано далеко не все. Уборка города и вывоз снега должны оставаться одним из наших приоритетов. И чтобы удержать ситуацию под контролем нам придется сохранить ночной режим работы подрядчиков и в дальнейшем».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.01.2022, 10:51
Белуга объяснил, почему не подарил жителям Петрозаводска стадион «Машиностроитель»
03.02.2022, 13:11
В Карелии чиновники вынуждают воспитательницу провести археологические раскопки
31.01.2022, 06:40
Еще один высокопоставленный чиновник уволился из мэрии Петрозаводска
31.01.2022, 17:42
Появилось видео с места гибели молодого водителя в ДТП под Петрозаводском
02.02.2022, 17:20
Управление Росгвардии в Карелии приглашает на службу несудимых мужчин и женщин
02.02.2022, 16:16
Глава Карелии ответил на призывы закрыть все учреждения образования из-за коронавируса

Аналитика

03.02.2022 08:59
Обществоведение
Как сельская воспитательница стала «козой отпущения» 7
В Карелии продолжается судебная тяжба между сельской воспитательницей и чиновниками, которые выдали ей землю под ИЖС на месте стоянки древнего человека.
Клиники на Чайкиной: Omicron или Delta?
02.02.2022 16:56
Решающий гол 15
31.01.2022 16:05
«Есть риск, что собственник продаст завод» 15
29.01.2022 09:05
Иди ты...в цифру! 8
28.01.2022 14:26
Вся аналитика

Чтиво

02.02.2022 12:24
Личное мнение
C саночками на женских плечах 8
Не стыдно ли газовщикам за такие услуги для жителей Карелии?
Прооперируй катаракту в Офтальмологическом центре Карелии – получи 100% зрения без очков
31.01.2022 15:12
Во славу Отечества? 24
21.01.2022 10:12
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»