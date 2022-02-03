Владимир Любарский: «Нам придется сохранить ночной режим работы подрядчиков»

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, почему снег в городе нельзя убирать исключительно в дневное время.

«Вы знаете, что снежная и холодная зима обострила вопрос с уборкой и вывозом снега, - поделился Владимир Любарский. - Мы получаем немало справедливых нареканий на этот счет. Поскольку «Техрент» не сумел оправдать возложенных на него ожиданий, администрация привлекла к уборке города еще шесть дополнительных подрядчиков.

Но, читая обращения в личке, понимаешь, что даже эта важная для города работа – в среднем за ночь подрядчики осуществляют около 350 рейсов и вывозят более трех тысяч тонн снега – может становиться причиной недовольства горожан - шум техники мешает и взрослым, и детям. А утром всех ждет школа, детский сад или работа.

В итоге, я получаю просьбы осуществлять уборку города и вывоз снега исключительно в дневное время.

Нужно ли объяснять, к каким заторам на дорогах приведет подобная практика. Понятно, что согласится с подобными требованиями, значит серьезно снизить темп работ.

Тем более большинство горожан все же поддерживает наши усилия, о чем я также получаю немало сообщений.

Поймите меня правильно, я знаю, что успокаиваться нам рано – зима еще не закончилась. У нас еще много работы и сделано далеко не все. Уборка города и вывоз снега должны оставаться одним из наших приоритетов. И чтобы удержать ситуацию под контролем нам придется сохранить ночной режим работы подрядчиков и в дальнейшем».