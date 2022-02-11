Владимир Любарский отказался от служебных командировок в вагоне «люкс»

Глава Петрозаводска Владимир Любарский инициировал изменения в Положение о служебных командировках высшего должностного лица города и муниципальных служащих.

Депутаты Петросовета на заседании постоянной комиссии по транспорту рекомендовали утвердить на ближайшей сессии внесение изменений в Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками высшего должностного лица Петрозаводского городского округа и муниципальных служащих.

Как пояснила на заседании комиссии руководитель аппарата администрации Диана Евстигнеева, поправки в нормативный акт внес мэр Петрозаводска Владимир Любарский. Глава города считает, что муниципальные чиновники, включая его самого, не должны ездить в служебные командировки в железнодорожном вагоне класса «люкс», а налогоплательщики, соответственно, не должны оплачивать эти расходы.

Как признался нашему корреспонденту сам Владимир Любарский, за время нахождения на должности главы города (с мая 2021 года – прим. ред.) он в люксовом вагоне никуда не ездил, но, увидев, что такая возможность за бюджетный счет предусмотрена за Положением от 2017 года, попросил ее убрать.

Окончательное решение о внесении изменений в Положение о служебных командировках депутаты Петросовета примут на сессии, которая состоится 25 февраля.