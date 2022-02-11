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Владимир Любарский отказался от служебных командировок в вагоне «люкс»

Новости. Общество
15:20, 16 Февраля 2022
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

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Глава Петрозаводска Владимир Любарский инициировал изменения в Положение о служебных командировках высшего должностного лица города и муниципальных служащих.

Депутаты Петросовета на заседании постоянной комиссии по транспорту рекомендовали утвердить на ближайшей сессии внесение изменений в Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками высшего должностного лица Петрозаводского городского округа и муниципальных служащих.

Как пояснила на заседании комиссии руководитель аппарата администрации Диана Евстигнеева, поправки в нормативный акт внес мэр Петрозаводска Владимир Любарский. Глава города считает, что муниципальные чиновники, включая его самого, не должны ездить в служебные командировки в железнодорожном вагоне класса «люкс», а налогоплательщики, соответственно, не должны оплачивать эти расходы.

Как признался нашему корреспонденту сам Владимир Любарский, за время нахождения на должности главы города (с мая 2021 года – прим. ред.) он в люксовом вагоне никуда не ездил, но, увидев, что такая возможность за бюджетный счет предусмотрена за Положением от 2017 года, попросил ее убрать.

Окончательное решение о внесении изменений в Положение о служебных командировках депутаты Петросовета примут на сессии, которая состоится 25 февраля.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кузя
2022-02-16 16:06:30
Хороший юмор! Куда он поехать собрался: то ногу ломает, на бюллетени сидит, то в тик токе, то в Инстаграме виснет!?! Всё под рукой !
Бриг
2022-02-16 16:13:45
Кузя, то байкеров таранит , то под машину попадёт .
ники
2022-02-16 16:11:45
Кузя, ++++ СУПЕР !!!!
ники
2022-02-16 15:53:27
Пиар на пустом месте и события то нет .
Апельсин
2022-02-16 15:52:00
ну после этого сразу в губернаторы надо.



Вообще дичь, пиар, а в каких вагонах Слабунова, Ульянов, Захарчук ездят?
Teaтральный критик
2022-02-16 15:36:59
Персонажу на птицефабрику и в соломенное СВ нужен ?
Offff
2022-02-16 15:35:15
Вспомнили дело Гены ...не до барства .
David .
2022-02-16 15:28:56
И правда, ведь есть же самолёт!
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