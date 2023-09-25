Владимир Любарский показал блаженно спящего в блиндаже кота

Душевное видео с передовой говорит само за себя - слова не нужны, и их нет ни за кадром, ни в профиле бойца отряда «Ахмат».
Видео, на котором черный кот-подросток, пришедший в блиндаж, блаженно спит, разместил на своей страничке экс-мэр Петрозаводска Владимир Любарский.
Судя по видео, котяра хорошо освоился в тех условиях и просто живет в моменте, наслаждаясь тем малым или, наоборот, тем многим — потому как это почти нереально на передовой. Он — в блиндаже, накрыт камуфляжем бывшего мэра карельской столицы.
Черный гость, как его раньше назвал экс-глава Петрозаводска, блаженно дремлет, посапывая под ласковые поглаживания бойца отряда «Ахмат».
А когда не спит, то вылизывает свой черный пиджак да почесывает лапой ухо — и, в принципе, никуда не торопится.
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