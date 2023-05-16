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Владимир Любарский провел совещание по вывозу мусора в Петрозаводске

Новости. Общество
14:23, 26 Мая 2023
фото: © Пресс-служба ООО КЭО

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Одним из итогов стало заключение договора с региональным оператором на вывоз отходов, не относящихся к твердым коммунальным.

В администрации Петрозаводска 25 мая прошло совещание по вывозу мусора с контейнерных площадок. Во встрече приняли участие прокурор города Сергей Кокорев, межрайонный природоохранный прокурор Артем Гутов, представители «Карельского экологического оператора», а также специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия и управляющих компаний.

Поводом к совещанию стала сложившаяся в Петрозаводске ситуация с вывозом мусора. На многих контейнерных площадках в апреле-мае произошло перенакопление крупногабаритных отходов и строительного мусора, а также порубочных остатков, автомобильных покрышек и отходов после субботников. Как отметил Сергей Кокорев, одна из причин такого положения дел – культура утилизации отходов. Горожане не знают, какие виды отходов и какими способами следует утилизировать.

В то же время ситуация зависит от надлежащего исполнения обязанностей как региональным оператором, так и балансосодержателями контейнерных площадок – то есть либо управляющими компаниями, либо муниципалитетами. Как в очередной раз напомнили представители «Карельского экологического оператора», за вывоз бытового мусора и крупногабаритных отходов несёт ответственность региональный оператор, а за вывоз строительного мусора и растительных отходов отвечают уже балансосодержатели. Однако по факту с начала года весь объём накапливаемых на контейнерных площадках отходов вывозит именно «Карельский экологический оператор».

Между тем в тариф на вывоз мусора заложены расходы на транспортировку только твердых коммунальных отходов – то есть бытового мусора и крупногабаритного (старой мебели, бытовой техники). Остальные виды отходов должны вывозить и утилизировать балансосодержатели контейнерных площадок. На совещании мэрия Петрозаводска фактически признала свою зону ответственности, заключив договор с «КЭО» на вывоз отличных от ТКО отходов.

Однако с момента, когда такой договор следовало заключить по закону, прошло почти пять месяцев. За прошедшее время за счёт регоператора было вывезено 265 ломовозов с отходами, не относящимся к ТКО. Также «КЭО» пришлось увеличить парк спецтехники.  Сейчас работают одиннадцати машин и в ближайшее время его усилят ещё двумя ломовозами и погрузчиком. Кроме того, по инициативе «КЭО» на контейнерных площадках с повышенным объёмом накопления мусора устанавливаются бункеры-накопители – всего порядка 60 штук.

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