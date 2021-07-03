Владимир Любарский рассказал, как вернуть Петрозаводску славу чистого города

Мэр столицы Карелии считает для наведения порядка в городе не нужны многомиллиардные инвестиции.

«Друзья, вот с такой неприглядной картиной довелось сегодня столкнуться в самом центре нашего города. Переполненная урна, из которой вываливается мусор, смазывает все впечатление и от обновленных фасадов, и от приведенных в порядок тротуаров. Администрация торговой сети, которая допустила непорядок, оперативно отреагировала на наше замечание – надеюсь, впредь подобных ситуаций не возникнет», - пишет глава Петрозаводска на своей странице в соцсети.

Владимир Любарский уверен, что мы в силах вернуть Петрозаводску славу чистого города.

«На мой взгляд, для этого не нужны многомиллиардные инвестиции. Нужно просто относиться к своему городу как к собственному дому и вовремя наводить порядок на его пороге. Подробнее об уборке города поговорим в понедельник на открытой планерке. Начало, как всегда, в 10 часов», - сообщил мэр города.

Ранее жители отдаленного района Петрозаводска устроили свалку прямо на дороге.