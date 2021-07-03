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Владимир Любарский рассказал, как вернуть Петрозаводску славу чистого города

Новости. Общество
09:20, 04 Июля 2021
фото: Владимир Любарский ВК

Мэр столицы Карелии считает для наведения порядка в городе не нужны многомиллиардные инвестиции.

«Друзья, вот с такой неприглядной картиной довелось сегодня столкнуться в самом центре нашего города. Переполненная урна, из которой вываливается мусор, смазывает все впечатление и от обновленных фасадов, и от приведенных в порядок тротуаров. Администрация торговой сети, которая допустила непорядок, оперативно отреагировала на наше замечание – надеюсь, впредь подобных ситуаций не возникнет», - пишет глава Петрозаводска на своей странице в соцсети.

Владимир Любарский уверен, что мы в силах вернуть Петрозаводску славу чистого города.

«На мой взгляд, для этого не нужны многомиллиардные инвестиции. Нужно просто относиться к своему городу как к собственному дому и вовремя наводить порядок на его пороге. Подробнее об уборке города поговорим в понедельник на открытой планерке. Начало, как всегда, в 10 часов», - сообщил мэр города.

Ранее жители отдаленного района Петрозаводска устроили свалку прямо на дороге.

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Комментарии

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Os
2021-07-04 11:07:23
Наоборот, надо спасибо сказать тем организациям, у которых есть урны. Их в городе крайне мало, потому и переполняются в течении часа-двух.
Off
2021-07-04 11:00:21
Нью -Петрюки . Ударим новым мэром ... по бездорожью и мусору !!! Хотя , там где правят педроссы , всегда разруха и мусор . :)
Ded
2021-07-04 10:47:34
По-моему, задача градоначальника (как бы он ни назывался) - не в соцсетях поучать, а МОЛЧА делать так, чтобы город был комфортным и чистым.
Что-то я не припомню, чтобы Сепсяков кого-то, где-то поучал. Он просто РАБОТАЛ. И не нужно говорить, что времена были другие. Да, были. Но и тогда города были разными: где-то, видимо, руководили такие же сказочники, как нынешние приставы, и города были грязными, а Петрозаводск был чистым. Видимо, работало руководство, а не мантры повторяло...
Изя
2021-07-04 11:33:10
Ded, контактиши по другому работать не умеют )) :)
Mike
2021-07-04 10:35:39
Тротуары в порядок привели? Это он о чем? Все тротуары в грязи, мелких камнях, песке и скошеной траве. Где ходит, интересно, сити-менеджер? Весь город в грязи, только слепой этого не видит или тот, кто видеть не хочет!
Изя
2021-07-04 10:22:43
Меньше бы ему разового пиара , больше системной работы , пока этого не видно . :) Кир подтвердит ))) :)
кир
2021-07-04 09:51:19
Без репрессий нельзя. Теперь все белые и пушистые, - сказал кот-историк. Самобытный ПетрГУ закрыть. Ремесленные училища нужны. Множество людей на простых работах каждый день.
Самуил
2021-07-04 10:52:36
Чисто прапорщицкий уровень у поциента. Вылитый Угрюм-Бурчеев.
Чистюля
2021-07-04 09:47:03
Надо меньше болтать и просто создать такую среду в стране, в которой просто будет самому человеку "гадить" в своём доме! А когда кругом одни проблемы: массовая коррупция, дикая преступность, неоправданные репрессии, нищие и злые люди, которым в богатейшей стране приходится выживать и поднимать ,с постоянными трудностями, своих детей! Ещё много чего...
Взять Прибалтику, или те же : Чехия, Венгрия,да любые страны ЕС, везде чистота и порядок!!! Потому как правительство заботится о людях !!!! И заботится по- настоящему, " а не покрасив дома с одной стороны", ведь народ то не слепой. .
карел
2021-07-04 09:30:55
Надо посмотреть на результат его работы , пока это только разговоры .
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