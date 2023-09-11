Владимир Любарский рассказал, какие медикаменты нужны в зоне СВО

Подразделение Владимира Любарского выручило земляков медикаментами, когда накрыло медсанбат.

Экс-глава Петрозаводска продолжает рассказывать о буднях спецоперации и показал список медикаментов, которые нужны для оказания медпомощи там, где он сейчаснаходится, — в зоне СВО.

«Помогли землякам. Накрыло медсанбат, парни слава Богу все целы, а вот с медициной стало туго. Надо выручать парней», — написал боец отряда «Ахмат» Владимир Любарский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Для этого бойцы подразделения, где служит экс-мэр Петрозаводска, располовинили свои запасы.

А затем в соцсети появились строки с присущим автору юмором: «Дождались, пока все дроны, кроме Бабы-Яги лягут спать, и поехали искать ребят».

Дальше Владимр Любарский сообщил, что земляков нашли.

«Все в порядке фронтовой дружбы и взаимовыручки», уточнил экс-мэр карельской столицы.

Ранее Владимир Любарский в стихах описал операцию по ремонту оружия.