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Владимир Любарский рассказал, каким видит будущее земельного участка на месте троллейбусного депо

Новости. Общество
08:40, 17 Февраля 2022
фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

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Глава Петрозаводска Владимир Любарский поделился планами застройки Октябрьского района, где сейчас располагается троллейбусное депо.

По мнению Владимира Любарского, в случае переноса троллейбусного депо с улицы Московской на окраину, освободившийся земельный участок необходимо отдать под застройку культурно-делового назначения.

Об этом мэр Петрозаводска заявил в ходе открытой дискуссии на площадке Agriculture club, которая была посвящена развитию Кургана, но коснулась и других тем.

Отвечая на вопрос о возможном переносе троллейбусного депо, Владимир Любарский сказал, что на улице Московской видит объект культурно-деловой застройки, и что он уже дал задание чиновникам администрации сделать расчет по площадям, которые требуются в этом районе для творческих занятий детей и взрослых.

«Возможно, здесь нужен какой-то культурно-деловой центр», - сказал Владимир Любарский.  

При этом он подчеркнул, что перенос троллейбусного депо с улицы Московской состоится только в том случае, если это посчитают необходимым специалисты института «РОСДОРНИИ», которые в настоящее время разрабатывают транспортную реформу для Петрозаводска. 

"Если ДОРНИИ порекомендует - будем рассматривать варианты переноса", - сказал Любарский. 

Напомним, что ранее руководитель троллейбусного управления Виктор Клещов рассказал, какой вариант переноса рассматривается как основной. По мнению директора МУП «Городской транспорт», наиболее приемлемый и удобный вариант для организации деятельности нового депо — здание в районе Курганского проезда на Кукковке. В корпусе, который был построен, но не введен в эксплуатацию, еще в советские времена планировалось разместить троллейбусное управление.

Не секрет, что земельный участок на Московской является мечтой застройщиков, бизнесменов, которые хотели бы организовать на этом месте жилищное строительство. Это центр города с готовой коммунальной инфраструктурой — сетями, дорогами, благоустройством, а также с социальными объектами и бонусом в виде близости к Онежскому озеру. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Murphy
2022-02-17 10:18:08
Короче, гостиница.
Мотя
2022-02-17 10:09:48
Не исправим . :)
экcперд
2022-02-17 09:57:14
Не надо миндальничать с вечно недовольными нытиками. Они все равно будут ныть. В этом смысл ихней жизни
Андрей
2022-02-17 09:01:51
Пусть мечтает дальше!
Там будет натыкано человеко муравейников ,как и везде, где опять будут отключения электричества и залитые дерьмом улицы,от избытка домов и недостатка ума .....
Д.Ю
2022-02-17 08:54:49
Это центр города с готовой коммунальной инфраструктурой — сетями, дорогами, благоустройством, а также с социальными объектами и бонусом в виде близости к Онежскому озеру.

И различными другими бонусами.
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