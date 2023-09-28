Владимир Любарский рассказал про черный шар смерти, кому удача не товарищ и когда не мешают никакие преграды

Про удачу, везение и фарт на войне рассуждал бывший мэр Петрозаводска.

Владимир Любарский на своей странице в соцсети рассказал о том, что есть на войне вещи, не прописанные в приказах и уставах, не скрепленные печатью воинской части и подписью командира. При этом значимость их для бойца, для солдата ничуть не уменьшается, скорее, наоборот. Они не осязаемы, интуитивны, отчасти индивидуальны и в полной мере понятны только причастным, тем, кто испытал на себе их влияние, их действие, рассуждает боец отряда «Ахмат».

Владимир Константинович выделил три наиболее важных, по его мнению, — везение, удачу и фарт.

Проще всего с везением, считает наш экс-мэр. «Везение — лотерея судьбы. Был обучен, экипирован, осторожен, но — попал под прилет, затрехсотился. Почему — да просто не повезло. Барабан судьбы выкатил в твою лузу серый шар ранения. Хорошо еще, что не черный шар смерти», — образно написал Любарский.

«Был беспечен, безрассуден и бестолков, не смотрел под ноги, наступил на мину — а она не сработала, не взорвалась. Повезло. Везение слепо», — заключил экс-глава Петрозаводска. Повезти — или, наоборот, не повезти может и дураку, и умному, и новобранцу, и опытному бойцу, считает он.

По словам Владимира Любарского, сложнее с удачей. «Чего чаще всего желаем мы, чего чаще всего желают нам — именно ее — удачи. Не везения, не счастливого случая — удачи. Удача — квинтэссенция твоих умений и навыков, твоего разума, твоей храбрости, только не безрассудной, а расчетливой, продуманной и неторопливой. Удача не приходит сама по себе, ее нужно добиваться. Не способен — ну тогда рассчитывай только на везение», — пишет наш земляк.

Дуракам, лентяям и трусам удача не товарищ, с ними ей не по пути, четко обозначил Любарский.

Но самая сложная для понимания история — это фарт, сообщил боец отряда «Ахмат». В нем всего понемногу — мастерства и навыков, удачи и терпения, храбрости и разума, говорит Любарский. Фарт можно накопить, и тогда сможешь сделать то, что хотел, то, что необходимо и никакие преграды тебе не помешают. А можно полностью растерять — и тогда, весьма вероятно, не сможешь уже ничего.

«Не нахожу нужных слов для определения этого понятия, не могу емко выразить его суть. Не дается слово, ускользает мысль, как ускользает иногда и сам фарт», — добавил Владимр Любарский.

Дальше экс-мэр карельской столицы на примерах объясняет где фарт, где удача, а где везение.

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