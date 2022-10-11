Владимир Любарский: «С днем рождения, командир»

Глава Петрозаводска поздравил Артура Парфенчикова с праздником.

Владимир Любарский на своей странице в соцсети поздравил главу Карелии Артура Парфенчикова, пожелав здоровья и удачи во всем.

Градоначальник также опубликовал совместную фотографию с Артуром Парфенчиковым.

«Фото сделано в те времена, когда я еще был похож на Карлсона без пропеллера. А командир ничуть не изменился», — иронично заметил Любарский.