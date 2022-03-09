Владимир Мойковский, один из основателей «Творческой мастерской», празднует 75-летний юбилей

Артур Парфенчиков поздравил народного артиста Карелии с юбилеем.

Сегодня, 13 марта, исполнилось 75 лет одному из основателей театра «Творческая мастерская», заслуженному артисту России и народному артисту Карелии Владимиру Игоревичу Мойковскому. Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил юбиляра на своей странице в соцсети.

Глава региона напомнил, что после окончания в 1969 году Ленинградского института театра, музыки и кинематографии вся творческая жизнь Владимира Мойковского оказалась связана с Карелией.

«Уважаемый Владимир Игоревич, сердечно поздравляю вас с юбилеем! Желаю здоровья, вдохновения и благополучия. Все мы с нетерпением ждем ярких премьер с вашим участием! И конечно же, делаем все возможное для скорейшего переезда театра в новый дом. Ваш следующий юбилей мы обязательно отметим на новой сцене!», — написал Артур Парфенчиков.