Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся на Валааме

Лидеры России и Беларуси сегодня прибудут в Карелию.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут встречу 1 августа на острове Валаам. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

Лукашенко утром прибыл в Санкт-Петербург, откуда отправился на Валаам вертолетом. Это будет уже вторая встреча глав государств на острове в Карелии — в прошлом году они также встречались здесь в конце июля.

По информации канала, лидеры поговорят один на один в неформальной обстановке. В повестке — вопросы двусторонних отношений, реализация союзных проектов, международная ситуация и проблемы региональной безопасности.

Напомним. предыдущая встреча Путина и Лукашенко состоялась в конце июня в Минске во время Евразийского экономического форума и заседания Высшего Евразийского экономического совета.