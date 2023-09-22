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Владимир Путин наградил преподавателя из Карелии

Новости. Общество
08:40, 25 Сентября 2023
фото: pmc.karelia.ru

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Преподаватель Петрозаводского музыкального колледжа им. К. Э. Раутио Людмила Ибрагимова стала заслуженным работником культуры РФ.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Среди награжденных – петрозаводчанка Людмила Ибрагимова. Она получила звание заслуженного работника культуры РФ.

Ибрагимова является выпускницей Петрозаводской консерватории (специальность - инструментальное исполнительство (фортепиано), в 1981 году прошла ассистентуру - стажировку в Новосибирской государственной консерватории. Преподаватель высшей категории. Ее общий стаж работы по специальности составляет 46 лет.

Выступает с сольными программами и в составе различных ансамблей.

Ранее Людмила Ибрагимова была удостоена звания заслуженный работник культуры Республики Карелия.

Напомним, у волонтеров Карелии появилась своя награда.

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