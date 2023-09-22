Владимир Путин наградил преподавателя из Карелии

Преподаватель Петрозаводского музыкального колледжа им. К. Э. Раутио Людмила Ибрагимова стала заслуженным работником культуры РФ.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Среди награжденных – петрозаводчанка Людмила Ибрагимова. Она получила звание заслуженного работника культуры РФ.
Ибрагимова является выпускницей Петрозаводской консерватории (специальность - инструментальное исполнительство (фортепиано), в 1981 году прошла ассистентуру - стажировку в Новосибирской государственной консерватории. Преподаватель высшей категории. Ее общий стаж работы по специальности составляет 46 лет.
Выступает с сольными программами и в составе различных ансамблей.
Ранее Людмила Ибрагимова была удостоена звания заслуженный работник культуры Республики Карелия.
Напомним, у волонтеров Карелии появилась своя награда.
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