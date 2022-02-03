890x80
Реклама
В Петрозаводске появится новый парк на берегу Онежского озера
Сегодня 11:00
Следователи начали проверку из-за найденной собакой человеческой головы 1
03.02.2022 21:30
Невозмутимый лось и осторожный волк попали в объектив фотоловушки нацпарка Карелии (ВИДЕО) 1
Сегодня 11:27

Владимир Путин: «Никаких локдаунов не намечается»

Новости. Общество
20:20, 04 Февраля 2022
фото: Деловая Россия

Новости партнеров

Руководитель «Деловой России» в Карелии Александр Калько принял участие в видеоконференции с Владимиром Путиным.

Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции пообщался с представителями «Деловой России». Это общественное объединение, в которое входят предприниматели со всей страны, в том числе представители крупнейших российских компаний. В Карелии региональным отделением «Деловой России» руководит депутат Петросовета, предприниматель-производственник Александр Калько.

Как пояснил Александр Калько, Владимир Путин уже не первый раз уделяет личное внимание деловому сообществу предпринимателей, и это позволяет более оперативно решать многие вопросы, которые поднимают на подобных встречах «делороссы».   

Так, на конференции шла речь о том, что волнует миллионы предпринимателей, в частности, планирует ли правительство ужесточать ограничения, связанные с коронавирусом.

«Деловая Россия» объединяет тысячи промышленников и предпринимателей из самых разных несырьевых отраслей: торговля, финансы, машиностроение, сельское хозяйство, туризм. Многие из них столкнулись в пандемию с трудностями. Но диалог в рамках бизнес-сообщества помог выработать меры поддержки и сохранить рабочие. Но не помешает ли развитию бизнеса новая волна пандемии?

«Вчера вечером только, довольно поздно, обсуждали эту тему с председателем правительства, где-то уже, наверное, во втором часу ночи, долго беседовали, в том числе и по этим вопросам. Нет у правительства таких планов вводить какие-то дополнительные ограничения. Напротив, имея в виду особенности течения болезни, связанной с «омикроном», с новым штаммом, есть предложения даже ограничения для контактных так называемых лиц можно в ближайшее время снимать. Имею в виду, чтобы давать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность. Так что тем более уж никаких локдаунов не намечается», — заявил Владимир Путин.

Еще одну проблему «Деловая Россия» поднимает регулярно - сложности исполнения бизнесом постоянно меняющегося законодательства. 

«Во встрече участвовала глава Росприроднадзора России Светлана Радионова. «Деловая Россия» подняла вопрос о необходимости создания на базе службы по надзору в сфере природопользования консультационного центра. Чтобы предприниматели, открывая новое дело или начиная какой-то проект, могли предварительно проконсультироваться по вопросам исполнения законодательства со специалистами ведомства, - рассказал Александр Калько. – Светлана Радионова поддержала это предложение».

Как рассказал Александр Калько, на встрече с президентом обсуждалось возобновлении программы утилизации автомобилей, введение российского зеленого стандарта и системы одного окна — для предприятий, которые берут на себя повышенные социально-экологические обязательства. Предприниматели надеются, что их предложения вновь, как и раньше, будут услышаны.

«Смысл-то всех наших встреч подобного рода как раз для того, чтобы была обратная связь, вы же с этим сталкиваетесь как бы в практической работе, а государство в целом может не замечать тех проблем, с которыми вы сталкиваетесь, но, уверяю вас, цель нашей совместной работы в том, чтобы экономика развивалась, чтобы люди жили лучше, чтобы зарплату получали, поэтому вот вместе и будем искать эти проблемы и их зачищать», — сказал глава государства.

Как отметил Александр Калько, «Деловая Россия» работает над улучшением бизнес-климата в стране уже более 20 лет. Общественной организации удавалось добиться снижения административных барьеров и упрощения работы предприятий.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.02.2022, 13:11
В Карелии чиновники вынуждают воспитательницу провести археологические раскопки
29.01.2022, 10:51
Белуга объяснил, почему не подарил жителям Петрозаводска стадион «Машиностроитель»
31.01.2022, 06:40
Еще один высокопоставленный чиновник уволился из мэрии Петрозаводска
31.01.2022, 17:42
Появилось видео с места гибели молодого водителя в ДТП под Петрозаводском
03.02.2022, 15:52
Разработан проект строительства еще одного торгового комплекса в Петрозаводске
02.02.2022, 17:20
Управление Росгвардии в Карелии приглашает на службу несудимых мужчин и женщин

Аналитика

Сегодня 15:25
Обществоведение
Эпидемиолог Александр Гаврилов: «Человечеству долго предстоит жить с этим вирусом»
Заслуженный врач Карелии считает, что республике нечем похвастаться в подготовке к эпидемии коронавирусной инфекции. 
Миллионы для «Горы победы»
Сегодня 09:02
Как сельская воспитательница стала «козой отпущения» 8
03.02.2022 08:59
Клиники на Чайкиной: Omicron или Delta?
02.02.2022 16:56
Решающий гол 15
31.01.2022 16:05
Вся аналитика

Чтиво

02.02.2022 12:24
Личное мнение
C саночками на женских плечах 8
Не стыдно ли газовщикам за такие услуги для жителей Карелии?
Прооперируй катаракту в Офтальмологическом центре Карелии – получи 100% зрения без очков
31.01.2022 15:12
Во славу Отечества? 24
21.01.2022 10:12
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»