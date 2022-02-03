Владимир Путин: «Никаких локдаунов не намечается»

Руководитель «Деловой России» в Карелии Александр Калько принял участие в видеоконференции с Владимиром Путиным.

Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции пообщался с представителями «Деловой России». Это общественное объединение, в которое входят предприниматели со всей страны, в том числе представители крупнейших российских компаний. В Карелии региональным отделением «Деловой России» руководит депутат Петросовета, предприниматель-производственник Александр Калько.

Как пояснил Александр Калько, Владимир Путин уже не первый раз уделяет личное внимание деловому сообществу предпринимателей, и это позволяет более оперативно решать многие вопросы, которые поднимают на подобных встречах «делороссы».

Так, на конференции шла речь о том, что волнует миллионы предпринимателей, в частности, планирует ли правительство ужесточать ограничения, связанные с коронавирусом.

«Деловая Россия» объединяет тысячи промышленников и предпринимателей из самых разных несырьевых отраслей: торговля, финансы, машиностроение, сельское хозяйство, туризм. Многие из них столкнулись в пандемию с трудностями. Но диалог в рамках бизнес-сообщества помог выработать меры поддержки и сохранить рабочие. Но не помешает ли развитию бизнеса новая волна пандемии?

«Вчера вечером только, довольно поздно, обсуждали эту тему с председателем правительства, где-то уже, наверное, во втором часу ночи, долго беседовали, в том числе и по этим вопросам. Нет у правительства таких планов вводить какие-то дополнительные ограничения. Напротив, имея в виду особенности течения болезни, связанной с «омикроном», с новым штаммом, есть предложения даже ограничения для контактных так называемых лиц можно в ближайшее время снимать. Имею в виду, чтобы давать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность. Так что тем более уж никаких локдаунов не намечается», — заявил Владимир Путин.

Еще одну проблему «Деловая Россия» поднимает регулярно - сложности исполнения бизнесом постоянно меняющегося законодательства.

«Во встрече участвовала глава Росприроднадзора России Светлана Радионова. «Деловая Россия» подняла вопрос о необходимости создания на базе службы по надзору в сфере природопользования консультационного центра. Чтобы предприниматели, открывая новое дело или начиная какой-то проект, могли предварительно проконсультироваться по вопросам исполнения законодательства со специалистами ведомства, - рассказал Александр Калько. – Светлана Радионова поддержала это предложение».

Как рассказал Александр Калько, на встрече с президентом обсуждалось возобновлении программы утилизации автомобилей, введение российского зеленого стандарта и системы одного окна — для предприятий, которые берут на себя повышенные социально-экологические обязательства. Предприниматели надеются, что их предложения вновь, как и раньше, будут услышаны.

«Смысл-то всех наших встреч подобного рода как раз для того, чтобы была обратная связь, вы же с этим сталкиваетесь как бы в практической работе, а государство в целом может не замечать тех проблем, с которыми вы сталкиваетесь, но, уверяю вас, цель нашей совместной работы в том, чтобы экономика развивалась, чтобы люди жили лучше, чтобы зарплату получали, поэтому вот вместе и будем искать эти проблемы и их зачищать», — сказал глава государства.

Как отметил Александр Калько, «Деловая Россия» работает над улучшением бизнес-климата в стране уже более 20 лет. Общественной организации удавалось добиться снижения административных барьеров и упрощения работы предприятий.