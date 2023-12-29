Владимир Путин объявил девиз, под которым Россия проведет председательство в БРИКС

С 1 января 2024 года Россия начала председательство в БРИКС.

Начало российского председательства совпало с историческим присоединением новых членов: Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии. С учетом Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки число участников объединения достигло десяти.

В числе приоритетов работы — дальнейшее взаимодействие в сфере науки, высоких технологий, здравоохранения, экологии, а также в области культуры, спорта, молодежных обменов и по линии гражданского сообщества.

Владимир Путин выступил с обращением к странам-членам объединения:

«БРИКС притягивает все больше сторонников и единомышленников — государств, которые разделяют принципиальные установки, лежащие в основе его деятельности. Это суверенное равенство, уважение выбора собственного пути развития, взаимный учет интересов, открытость, консенсус, стремление к формированию многополярного мироустройства и справедливой модели глобальной финансовой и торговой системы, поиск коллективных решений наиболее острых проблем современности. Именно в таком ключе, ориентируясь на позитивное, созидательное сотрудничество со всеми заинтересованными государствами, и будет действовать российское председательство в БРИКС в 2024 году под девизом „Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности“, — отметил глава государства.

В общей сложности в рамках председательства планируется провести более 200 мероприятий различного уровня и направленности во многих городах России. Кульминацией этой работы станет саммит объединения, который пройдет в октябре в Казани.

Александр Ильин, кандидат философских наук, доцент кафедры политических и социальных наук ИИПСН ПетрГУ:

„Присоединение к союзу новых членов показывает, что несмотря на попытки недружественных стран лишить Россию ее роли на международной сцене, наша страна сохраняет лидерские позиции. Более того, все больше государств поддерживают ее стремление к формированию многополярного мироустройства и справедливой модели глобальной финансовой и торговой системы.

Думаю, решение о расширении БРИКС для недоброжелателей нашей страны станет серьезным поводом задуматься, увидеть, что российский подход к международным отношениям завоевывает союзников“ и укрепляет позиции России в мире».