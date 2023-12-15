Владимир Путин объявил предстоящие 10 лет десятилетием большой стройки и крупных транспортных проектов

В режиме телемоста президент принял участие в работе IV железнодорожного съезда.

Президент пообщался с представителями предприятий и социальных объектов ОАО «РЖД», а также по видеосвязи принял участие во вводе в эксплуатацию двух железнодорожных

объектов: Керакского тоннеля – самого длинного на Забайкальской железной дороге – и железнодорожной линии Выходной – Лавна в Мурманской области.



Ключевая тема съезда – развитие железных дорог в контексте обеспечения социально-экономических интересов России.



Глава государства объявил о старте масштабной программы по

улучшению транспортной сети страны:



«Предстоящее десятилетие станет для нашей страны десятилетием большой стройки, больших проектов, в том числе на железной дороге. Проектов, значимых не только для России,

но и для всей Евразии», — заявил президент.



Модернизацию намечено провести в течение 10 лет. В результате появятся быстрые маршруты для доставки грузов из Азии.



«В европейской части России мы развиваем международный коридор «Север – Юг». Он свяжет с портами на побережье Персидского залива и Индийского океана российские порты на Балтике, а также Мурманский транспортный узел – один из наших важнейших опорных хабов в Арктике, мощность которого мы обязательно также будем наращивать. На всем маршруте – от Мурманска до иранского Бендер-Аббаса – будет обеспечено, как говорят специалисты, бесшовное железнодорожное сообщение по широкой колее стандарта «1520». Доставка грузов из Мурманска в Мумбаи займет около пятнадцати суток. По сравнению с традиционными

маршрутами время в пути сократится в четыре раза. Еще один транспортный меридиан с Севера на Юг пройдёт через Урал и Сибирь», - сказал Путин.



В Карелии работа по увеличению пропускной способности железнодорожной сети уже идет.



Завершен первый этап реконструкции станции Беломорск. Она является ключевым звеном на направлении Волховстрой — Мурманск, где провозная способность к 2025 году будет увеличена с 25 до 45 млн тонн, при этом будет обеспечена масса поезда до 7,1 тысячи тонн.



В ходе модернизации Москва будет связана скоростными пассажирскими маршрутами с крупнейшими городами и курортами России. Магистраль Москва — Петербург в дальнейшем будет расширена на Юг и затронет также и новые регионы. Высокоскоростные магистрали пройдут по территориям, где живет более 111 миллионов наших граждан, а это 80 процентов населения страны.



Будет развиваться и железнодорожный туризм.



«Этот замечательный продукт пользуется большой популярностью у граждан. Сейчас таких маршрутов более 50. Они проходят через Карелию, Урал, Центральную часть России и многие другие наши регионы», - отметил президент.



В этом году транспортный туризм в Карелии получил дополнительный стимул. Республика стала частью новогоднего проекта РЖД «Поезд Деда Мороза». Поезд с зимним волшебником сделает остановки в Петрозаводске и Костомукше.



В заключительных словах своего выступления Владимир Путин подвел итог задачам, которые предстоит решить железнодорожникам в ближайшие годы.



«Укреплять железнодорожную отрасль, повышать провозную способность магистралей, <…> решать вопрос о повышении

скорости перевозок, качества, удобства обслуживания пассажиров и перевозки грузов. С учетом новых вызовов наращивать возможности отечественной промышленности,

технологической сферы, отраслевой науки и образования».