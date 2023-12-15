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Владимир Путин объявил предстоящие 10 лет десятилетием большой стройки и крупных транспортных проектов

Новости. Общество
15:30, 16 Декабря 2023
фото: © «Столица на Онего»

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В режиме телемоста президент принял участие в работе IV железнодорожного съезда.

Президент пообщался с представителями предприятий и социальных объектов ОАО «РЖД», а также по видеосвязи принял участие во вводе в эксплуатацию двух железнодорожных
объектов: Керакского тоннеля – самого длинного на Забайкальской железной дороге – и железнодорожной линии Выходной – Лавна в Мурманской области.

Ключевая тема съезда – развитие железных дорог в контексте обеспечения социально-экономических интересов России.

Глава государства объявил о старте масштабной программы по
улучшению транспортной сети страны:

«Предстоящее десятилетие станет для нашей страны десятилетием большой стройки, больших проектов, в том числе на железной дороге. Проектов, значимых не только для России,
но и для всей Евразии», — заявил президент.

Модернизацию намечено провести в течение 10 лет. В результате появятся быстрые маршруты для доставки грузов из Азии.

«В европейской части России мы развиваем международный коридор «Север – Юг». Он свяжет с портами на побережье Персидского залива и Индийского океана российские порты на Балтике, а также Мурманский транспортный узел – один из наших важнейших опорных хабов в Арктике, мощность которого мы обязательно также будем наращивать. На всем маршруте – от Мурманска до иранского Бендер-Аббаса – будет обеспечено, как говорят специалисты, бесшовное железнодорожное сообщение по широкой колее стандарта «1520». Доставка грузов из Мурманска в Мумбаи займет около пятнадцати суток. По сравнению с традиционными
маршрутами время в пути сократится в четыре раза. Еще один транспортный меридиан с Севера на Юг пройдёт через Урал и Сибирь», - сказал Путин.

В Карелии работа по увеличению пропускной способности железнодорожной сети уже идет.

Завершен первый этап реконструкции станции Беломорск. Она является ключевым звеном на направлении Волховстрой — Мурманск, где провозная способность к 2025 году будет увеличена с 25 до 45 млн тонн, при этом будет обеспечена масса поезда до 7,1 тысячи тонн.

В ходе модернизации Москва будет связана скоростными пассажирскими маршрутами с крупнейшими городами и курортами России. Магистраль Москва — Петербург в дальнейшем будет расширена на Юг и затронет также и новые регионы. Высокоскоростные магистрали пройдут по территориям, где живет более 111 миллионов наших граждан, а это 80 процентов населения страны.

Будет развиваться и железнодорожный туризм.

«Этот замечательный продукт пользуется большой популярностью у граждан. Сейчас таких маршрутов более 50. Они проходят через Карелию, Урал, Центральную часть России и многие другие наши регионы», - отметил президент.

В этом году транспортный туризм в Карелии получил дополнительный стимул. Республика стала частью новогоднего проекта РЖД «Поезд Деда Мороза». Поезд с зимним волшебником сделает остановки в Петрозаводске и Костомукше.

В заключительных словах своего выступления Владимир Путин подвел итог задачам, которые предстоит решить железнодорожникам в ближайшие годы.

«Укреплять железнодорожную отрасль, повышать провозную способность магистралей, <…> решать вопрос о повышении
скорости перевозок, качества, удобства обслуживания пассажиров и перевозки грузов. С учетом новых вызовов наращивать возможности отечественной промышленности,
технологической сферы, отраслевой науки и образования».

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