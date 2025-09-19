РЕКЛАМА
Обществоведение
В Национальном театре идут репетиции спектакля «Старший сын»
18 сентября, 08:00 Статьи
Честный взгляд
Как выживает в межсезонье карельский туристический бизнес
18 сентября, 06:30 Статьи
Тема недели
Куда текут молочные реки: в парламенте ответили на важные вопросы о карельском молоке
16 сентября, 18:05 Статьи
Владимир Путин одобрил предложение партии «Новые люди» привлекать ветеранов СВО к борьбе с нелегальной миграцией
Сегодня 13:55 Политика
Поделиться

Президент России Владимир Путин одобрил предложение партии «Новые люди» привлекать ветеранов СВО к борьбе с нелегальной миграцией.

фото: © Новые люди

Также он поддержал инициативы, касающиеся закрытия схем уклонения от таможенных платежей и пополнения бюджета за счёт легализации рынка престижных автомобильных номеров. Все эти меры помогут поддержать региональные бюджеты, в том числе в Карельской области.

Одной из ключевых тем встречи Президента Владимира Путина с Алексеем Нечаевым стало повышение эффективности контроля за миграцией. Для этого планируется активнее привлекать ветеранов СВО к работе в подразделениях М. Д. Их опыт и навыки задействуют для выявления и пресечения каналов нелегальной миграции.

Значительная часть встречи была посвящена мерам по защите внутреннего рынка и бюджета. Сейчас существует правовой пробел, позволяющий компаниям из недружественных стран, которые размещают производство на территории дружественных России государств, избегать уплаты повышенных таможенных пошлин. Согласно действующим правилам, таможня учитывает только страну происхождения товара, что позволяет таким компаниям законно ввозить свою продукцию.

Для решения этой проблемы Алексей Нечаев предложил дополнить таможенное законодательство новым критерием — учитывать не только страну-производителя, но и страну регистрации компании-правообладателя товарного знака. Соответствующая информация содержится в базе данных Роспатента. Это позволит повысить пошлины на товары, чьи бренды принадлежат компаниям из недружественных государств. Данная мера направлена против международных корпораций, которые, формально свернув деятельность в России, продолжают поставлять товары через третьи страны, а также открыто поддерживают Украину.

Ещё одной одобренной Президентом инициативой, которая может стать существенным источником пополнения бюджета, является легализация рынка «красивых» автомобильных номеров. Алексей Нечаев подчеркнул, что практика продажи запоминающихся комбинаций букв и цифр уже давно существует в серой зоне. Официальная организация аукционов через портал «Госуслуги» позволит легализовать этот рынок и направить средства в государственную казну. Подобные меры позволят привлекать ежегодно до 25 млрд рублей в региональные бюджеты.

Обсудить (0)
