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Владимир Путин открыл новый мост на трассе, ведущей в Карелию

Новости. Общество
16:10, 16 Октября 2023
фото: © Дорожный комитет Ленобласти

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Стоимость нового моста в Подпорожье составила 4,5 миллиарда рублей, пропускная способность — 8 тысяч машин в сутки.

Глава государства поблагодарил участников строительства моста  через реку Свирь у города Подпорожье Ленобласти. Объект открыли на три года раньше, чем предполагал график. Об этом сообщает 47news.

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии нового моста через Свирь 16 октября, сообщается на сайте Кремля.

Переправа получила название «Мост Победы», которое будет отображаться на картах и в навигаторах.

Напомним, мост начали строить в 2020 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Стоимость работ составила 4,5 миллиарда рублей. Одна из особенностей — высокие опоры, благодаря которым мост не нужно будет разводить при проходе судов. Покрытие выполнено из смесей, которые лучше противостоят нагрузкам и не дают образовываться колее, а также защищают железо и бетон от коррозии.

Объект запустили в эксплуатацию с опережением графика почти на 3 года. Перед этим, в конце августа, переправа принимала статические и динамические испытания. Здесь проехали 300 тонн тяжелых машин, а в это время шел замер колебаний пролётов и ряда других параметров.

Новый мост полностью переключит транспортные потоки с плотины Верхне-Свирской ГЭС, установив постоянную связь между правым и левым берегами реки Свирь. Также он даст новый импульс развития экономики всей восточной части Ленинградской области за счёт изменения логистики грузов. Пропускная способность моста составляет около восьми тысяч машин в сутки.

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