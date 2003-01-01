Владимир Путин открыл реконструированный участок трассы в Карелии

О готовности дорожного объекта Президенту России доложил глава республики Артур Парфенчиков.

Трасса соединяет Карелию с Ленинградской и Вологодской областями и имеет особое стратегическое значение.

Подрядчик — компания «ВАД» — завершил капремонт очередного участка — между сёлами Шелтозеро и Рыбрека, с 58 по 74 км. Дорога стала комфортнее и безопаснее: здесь уложили трёхслойный асфальт, в населённых пунктах оборудовали освещение, пешеходные переходы и тротуары.

Старт движения по обновлённой магистрали в режиме телемоста дал Президент России Владимир Путин. В церемонии открытия дорожного объекта приняли участие Глава Карелии Артур Парфенчиков, начальник федерального учреждения Упрдор «Кола» Дмитрий Джос и заместитель генерального директора АО «ВАД» Антон Абрамов.

— Важнейший для нас проект! — подчеркнул Глава республики Артур Парфенчиков. — В итоге мы получим современную транспортную артерию, благодаря которой жители многих посёлков Прионежского района станут ближе к столице Карелии, здесь активно идёт строительство индивидуального жилья. Огромное спасибо, Владимир Владимирович, за поддержку и внимание к нашему северо-западному приграничному региону.

— Этот 16-ти километровый участок дороги мы вводим досрочно — на год раньше предусмотренного контрактом срока, — отметил Антон Абрамов. — Уверен, что он прослужит долгие годы и принесёт пользу и жителям Карелии, и всей стране.

Сегодня вместе с Карелией в режиме телемоста открыли обновлённые дороги в Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Татарстан. В каждом из трёх регионов одновременно, под звуки фанфар, проехали колонны строительной техники.

Разрешение Президента «на старт» получил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

— Благодаря системной и слаженной работе, ранней контрактации, благоприятным погодным условиям сегодня в дорожной сфере мы идём с опережением на 29% по сравнению с прошлым годом. По итогам года построим и отремонтируем порядка 28 тыс. км дорог, что на 4 тыс. км больше 2024 года. Таких результатов мы смогли достигнуть благодаря поддержке и вниманию Президента, Правительства, содействию Минфина, работе Минтранса, федеральных и региональных властей, подрядчиков, тесной работе с сетевыми компаниями. Задач в отрасли ещё очень много, но мы планомерно их решаем. Уверен, что жители Ханты-Мансийского автономного округа, республик Татарстан и Карелии, в которых сегодня Президент торжественно дал старт движению по дорожным объектам, смогут оценить положительный эффект от них. Поздравляю всех с открытием! Хорошие дороги, транспортная доступность — это действительно важное условие для комфортной жизни людей. Поэтому эту работу продолжаем, — сказал Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Напомним, дорога «Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Плесецк — Брин-Наволок, подъезд к Петрозаводску» была передана в федеральную собственность в 2019 году. Она пролегает по западному побережью Онежского озера, обеспечивая транспортную доступность десятка населённых пунктов Прионежского района.

По территории Карелии проходит 102 км трассы А-215, обновляют её поэтапно. Ранее подрядчик отремонтировал участки вблизи Деревянки, Педасельги, Шокши и Деревянного общей протяжённостью 58 километров. Здесь также уложили сверхпрочный асфальт, в границах населённых пунктов обустроили пешеходную инфраструктуру, протянули линии освещения, оборудовали автобусные остановки.

Сейчас подрядчик приводит в нормативное состояние оставшийся до границы с Ленинградской областью отрезок в 15 км. Работы здесь завершат в 2026 году.

В планах — ремонт подъезда к Петрозаводску со стороны Деревянного. Его планируют сделать четырёхполосным. Проект уже прошёл государственную экспертизу.