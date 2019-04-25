Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате участникам Великой Отечественной войны

Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам Великой Отечественной войны. Сумма составит 10 тысяч рублей.

Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

Нововведение коснется ветеранов, проживающих в России, Латвии, Литве и Эстонии, а также инвалидов ВОВ.

Кроме того, в начале недели Совет Федерации одобрил правительственный закон, изменяющий систему расчета доплат к пенсиям ветеранов. В среднем ежемесячные выплаты должны увеличиться на 9,5 тысячи рублей в месяц.

Девятого мая в России будут отмечать 74-ую годовщину Победы над нацистской Германией.