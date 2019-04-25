20:40, 25 Апреля 2019
Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате участникам Великой Отечественной войны
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Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам Великой Отечественной войны. Сумма составит 10 тысяч рублей.
Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости.
Нововведение коснется ветеранов, проживающих в России, Латвии, Литве и Эстонии, а также инвалидов ВОВ.
Кроме того, в начале недели Совет Федерации одобрил правительственный закон, изменяющий систему расчета доплат к пенсиям ветеранов. В среднем ежемесячные выплаты должны увеличиться на 9,5 тысячи рублей в месяц.
Девятого мая в России будут отмечать 74-ую годовщину Победы над нацистской Германией.
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