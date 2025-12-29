Владимир Путин подписал указ о сборах резервистов

В 2026 году на специальные сборы направят граждан, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил России.
Указ о проведении сборов подписан сегодня, 30 декабря, и вступает в силу с момента опубликования. Он размещен на портале правовой информации.
Сборы будут проводиться для «обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения», говорится в документе.
Правительству поручено определить перечень таких объектов, а Министерству обороны — перечень воинских частей, обеспечивающих проведение специальных сборов.
Напомним, в ноябре сообщалось, что в российских регионах развернута кампания по набору добровольцев в подразделения для защиты критически важных объектов. На период службы, который не должен превышать шести месяцев в год, резервисты получат статус военнослужащих. Ключевым стимулом для добровольцев являются выплаты.