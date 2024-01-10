Владимир Путин поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры России с профессиональным праздником

Глава государства отметил, что за каждым решением ведомства - восстановленные права граждан и вера людей в торжество закона и справедливости.

Сегодня в России отмечают День работника прокуратуры. Сотрудников и ветеранов органов прокуратуры поздравил Президент Российской Федерации.

В своем поздравлении Владимир Путин отметил, что современная прокуратура – это один из важнейших институтов государственной власти, а деятельность сотрудников ведомства способствует развитию России как суверенного, демократического государства.

«Работа прокуроров всегда заметна. За каждым вашим решением – представлением или протестом, предостережением или проверочным материалом – восстановленные права и, что крайне важно, вера людей в торжество закона и справедливости», - подчеркнул глава государства.

Среди приоритетных задач для органов прокуратуры Владимир Путин назвал выявление и устранение нарушений социальных и трудовых прав граждан, контроль за чётким соблюдением законных прав, выплат и льгот для участников специальной военной операции и их семей.

Ключевым направлением также является обеспечение интересов страны в сфере обороны и безопасности, содействие в достижении целей специальной военной операции, в чётком и своевременном исполнении заданий гособоронзаказа.

«Следует также наращивать усилия в борьбе с преступностью и экстремизмом, коррупцией и нецелевым расходованием бюджета. В условиях антироссийских санкций, в рамках антикризисных мер особое внимание нужно уделять надзору за соблюдением законодательства в сфере экономики. Обращаю внимание и на такие направления вашей работы, как надзорное обеспечение реализации национальных проектов, социальных программ, а также законности в ходе предстоящих в этом году выборов Президента России», - добавил Владимир Путин.

В завершение Президент отметил, что общество и государство высоко ценят работу сотрудников ведомства и пожелал работникам и ветеранам органов прокуратуры благополучия, здоровья и успехов в труде.

Добавим, что в Карелии за минувший год прокуроры выявили более 43 тысяч нарушений законодательства, привлекли к дисциплинарной и административной ответственности более 4,1 тысяч человек.