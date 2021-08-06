Владимир Путин проявил личную заботу о Сергиевском ските Валаамского монастыря

Во время совещания о ситуации с паводками и пожарами в регионах, в числе других губернаторов, президент Владимир Путин заслушал главу Карелии Артура Парфенчикова.

Его доклад о нормализации обстановки и ликвидации очагов возгорания Владимир Владимирович прервал замечанием: «Присмотритесь, потому что там дымит еще», — заметил президент, имея в виду Сергиевский скит Валаамского монастыря.

Парфенчиков заверил Путина в ликвидации пожара и отсутствии угрозы скиту. Позднее он повторил это на своей странице во ВКонтакте.

«Проинформировал Владимира Владимировича, что в Карелии уже несколько дней нет действующих пожаров. В том числе потушено и возгорание на острове Путсаари, о котором Президент поинтересовался отдельно», — написал губернатор в соцсети.

Но уже во время совещания президент поставил свою оценку проведенной работе — «хорошо». Было принято и озвученное ранее предложение Артура Парфенчикова об усовершенствовании системы тушения лесных пожаров, которых с каждым годом в целом по стране становится больше.

Постоянный открытый диалог президента России с главой Карелии свидетельствует об искреннем интересе главы государства к региону. Президент каждый год бывает на Валааме и очень любит наш «северный Афон». В борьбе с пожарами федеральный центр оказал повышенное внимание и доверие Артуру Парфенчикову. Заручившись поддержкой с самого верха, модернизировать противопожарную систему Карелии и решить любые другие вопросы гораздо проще.