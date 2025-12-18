Владимир Путин в прямом эфире подведёт итоги 2025 года

Президент России в режиме реального времени ответит на вопросы журналистов и жителей страны.

Сегодня, 19 декабря, в 12:00 по московскому времени в прямой эфир в третий раз выйдет телепрограмма «Итоги года с Владимиром Путиным», на которой президент России подведёт итоги уходящего 2025 года и ответит на вопросы журналистов и жителей страны.

Трансляцию события будут вести федеральные телеканалы и радиостанции, в том числе Первый канал, «Россия-1», «Россия-24», НТВ, «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Задать вопрос главе государства можно будет на сайте передачи moskva-putinu.ru, в официальных группах в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также через SMS или MMS на номер 0-40-40 или по телефону 8-800-200-40-40.

Напомним, в прошлом году во время прямой линии Владимир Путин обсуждал с представителями СМИ ход специальной военной операции, экономическую обстановку в России, ситуацию с мигрантами и лимиты на ипотеку.

Ранее мы писали, что на прямую линию с главой Карелии Артуром Парфенчиковым, состоявшуюся 14 декабря, поступило более тысячи вопросов, большинство из которых касались поддержки участников СВО и их семей, расселения аварийного жилья, здравоохранения, а также дорог и транспорта.