Владимир Путин внес в Совфед кандидатуру Александра Гуцана на пост генпрокурора России

Совет Федерации планирует провести предварительное обсуждение кандидатуры Гуцана 23 сентября 2025 года. Консультации по его назначению запланированы на заседании палаты 24 сентября.

Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации представление о назначении Александра Гуцана на должность генерального прокурора страны. Об этом сообщил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

— В соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом о прокуратуре Российской Федерации в Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации для проведения консультаций для назначения на должность генерального прокурора Российской Федерации Гуцана Александра Владимировича », — сообщил Клишас в своем Telegram-канале.Александр Гуцан родился в 1960 году в Ленинградской области, окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета. Имеет звание заслуженного юриста Российской Федерации, награжден орденами Почета и Дружбы.

Александр Гуцан в настоящее время занимает пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе. С 2007 по 2018 год он работал заместителем генерального прокурора России под руководством Юрия Чайки.

Отметим, что сегодня в Совет Федерации поступило представление президента России Владимира Путина для назначения Игоря Краснова на должность председателя Верховного Суда. Кандидатура Краснова уже получила одобрение Высшей квалификационной коллегии судей.

Напомним, ранее был назван возможный претендент на пост полпреда президента в СЗФО.