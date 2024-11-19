Владимир Путин выступил с экстренным заявлением

Президент России прокомментировал ракетную атаку ATACMS и Storm Shadow объектов в Курской и Брянской областях 19 и 21 ноября соответственно.

По словам Владимира Путина, Россия считает себя вправе наносить удары по территориям тех стран, чьим оружием атакуется российская территория.

В ответ российские войска нанесли ракетный удар по объектам на Украине. Средств против использовавшихся при ударе ракет у противника сейчас нет.



При этом Россия готова решать спорные вопросы мирными средствами, но также готова к любому развитию событий.