Владимир Винокур рассказал о смерти мамы

Мама Владимира Винокура умерла на 97 году жизни.

Комик и артист разговорного жанра Владимир Винокур переживает тяжелую утрату: 96-летняя мать юмориста недавно ушла из жизни, пишет "Узнайвсе".

Одна из самых больших потерь, которая может произойти в человеческой жизни, случилась и с ним. Анна Юрьевна прожила долгую и счастливую жизнь, однако и она, к огромному горю всей семьи, закончилась.

Об утрате Винокур сам рассказал своим поклонникам. Он опубликовал на своей странице в Instagram прижизненное общее фото с мамой и попрощался с ней.

"Дорогая мамочка! Люблю тебя! И буду любить тебя всегда! Прощай, родная!" — написал в комментарии к посту Владимир Винокур.

По словам родных и близких, несмотря на внушительный возраст, Анна Юрьевна до последнего времени вела активный образ жизни, а также сохраняла элегантность и обаяние.