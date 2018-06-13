Владимир Высоцкий - Пугачевой: "Поздоровалась бы, свинья!"

Алла Пугачева дала предельно откровенное интервью.

Недавно Алла Пугачева дала откровенное интервью известному актеру Олегу Меньшикову, создавшему на You Tube собственный канал, сообщает uznayvse.

Несмотря на то, что интервью еще не появилось в Сети, журналисты умудрились посмотреть из него отрывки. По словам Примадонны, она никогда ни перед кем не приклонялась и не создавала себе кумиров. Даже разговаривая с Бетт Мидлер, Пугачева отдавала себе отчет в том, что перед ней не звезда мирового масштаба, а коллега, которая так же пашет, как и она, с той лишь разницей, что Мидлер знает весь мир, а она популярна только у себя на родине.

Однажды, уже будучи знаменитой, Алла Борисовна села в один лифт с Владимиром Высоцким. Актер был сильно заросшим, и певица не узнала его, что ужасно разозлило актера.

"Поздоровалась бы, свинья", - бросил ей Высоцкий.

Редакция uznayvse.ru напоминает, Алла Пугачева познакомилась с Владимиром Высоцким, когда ей было 17 лет. Это произошло в ресторане Театра на Таганке, куда юная певица пришла в сопровождении космонавта Германа Соловьева, за которого собиралась выйти замуж. Однако встреча с легендарным актером расстроила запланированную свадьбу и Алла стала любовницей Высоцкого. Правда, ненадолго. В то время кроме законной жены Людмилы Абрамовой у Высоцкого была его преданная поклонница и возлюбленная Татьяна Иваненко, а Пугачеву это не устраивало.